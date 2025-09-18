Telos (TLOS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Telos untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TLOS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli TLOS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Telos % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.05717 $0.05717 $0.05717 -1.07% USD Sebenarnya Ramalan Telos Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Telos (TLOS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Telos berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.05717 pada tahun 2025. Telos (TLOS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Telos berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.060028 pada tahun 2026. Telos (TLOS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TLOS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.063029 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Telos (TLOS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TLOS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.066181 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Telos (TLOS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TLOS pada tahun 2029 ialah $ 0.069490 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Telos (TLOS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TLOS pada tahun 2030 ialah $ 0.072965 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Telos (TLOS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Telos berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.118852. Telos (TLOS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Telos berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.193597. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.05717 0.00%

2026 $ 0.060028 5.00%

2027 $ 0.063029 10.25%

2028 $ 0.066181 15.76%

2029 $ 0.069490 21.55%

2030 $ 0.072965 27.63%

2031 $ 0.076613 34.01%

2032 $ 0.080443 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.084466 47.75%

2034 $ 0.088689 55.13%

2035 $ 0.093123 62.89%

2036 $ 0.097780 71.03%

2037 $ 0.102669 79.59%

2038 $ 0.107802 88.56%

2039 $ 0.113192 97.99%

2040 $ 0.118852 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Telos Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.05717 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.057177 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.057224 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.057404 0.41% Ramalan HargaTelos (TLOS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TLOS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.05717 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTelos (TLOS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TLOS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.057177 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTelos (TLOS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TLOS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.057224 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTelos (TLOS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TLOS ialah $0.057404 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Telos Semasa Harga Semasa $ 0.05717$ 0.05717 $ 0.05717 Perubahan Harga (24J) -1.06% Modal Pasaran $ 25.26M$ 25.26M $ 25.26M Bekalan Peredaran 441.83M 441.83M 441.83M Kelantangan (24J) $ 148.53K$ 148.53K $ 148.53K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TLOS ialah $ 0.05717. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.07%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 148.53K. Tambahan pula, TLOS mempunyai bekalan edaran sebanyak 441.83M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 25.26M. Lihat Harga Langsung TLOS

Cara Membeli Telos (TLOS) Cuba beli TLOS? Anda kini boleh membeli TLOS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Telos dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli TLOSSekarang

Telos Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Telos, harga semasa Telos ialah 0.05718USD. Bekalan edaran Telos(TLOS) ialah 0.00 TLOS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $25.26M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.002099 $ 0.05881 $ 0.05491

7 Hari -0.05% $ -0.003110 $ 0.06408 $ 0.05491

30 Hari 0.16% $ 0.007829 $ 0.07295 $ 0.04802 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Telos telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002099 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Telos didagangkan pada paras tertinggi $0.06408 dan paras terendah $0.05491 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TLOS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Telos telah mengalami perubahan sebanyak 0.16% , mencerminkan kira-kira $0.007829 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TLOS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Telos yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TLOS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Telos (TLOS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Telos ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TLOS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Telos untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TLOS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Telos. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TLOS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TLOS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Telos.

Mengapa Ramalan Harga TLOS Penting?

TLOS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTLOS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TLOS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TLOS pada bulan depan? Menurut Telos (TLOS) alat ramalan harga, harga TLOS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TLOS pada tahun 2026? Harga 1Telos (TLOS) hari ini ialah $0.05717 . Mengikut modul ramalan di atas, TLOS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TLOS pada tahun 2027? Telos (TLOS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TLOS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TLOS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Telos (TLOS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TLOS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Telos (TLOS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TLOS pada tahun 2030? Harga 1Telos (TLOS) hari ini ialah $0.05717 . Mengikut modul ramalan di atas, TLOS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TLOS untuk 2040? Telos (TLOS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TLOS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang