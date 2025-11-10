Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / IShares 20 Year ETF (TLTON) /

IShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga IShares 20 Year ETF untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TLTON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga IShares 20 Year ETF % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $90.04 $90.04 $90.04 -0.16% USD Sebenarnya Ramalan IShares 20 Year ETF Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) IShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, IShares 20 Year ETF berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 90.04 pada tahun 2025. IShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, IShares 20 Year ETF berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 94.5420 pada tahun 2026. IShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TLTON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 99.2691 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. IShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TLTON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 104.2325 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. IShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TLTON pada tahun 2029 ialah $ 109.4441 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. IShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TLTON pada tahun 2030 ialah $ 114.9163 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. IShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga IShares 20 Year ETF berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 187.1866. IShares 20 Year ETF (TLTON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga IShares 20 Year ETF berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 304.9073. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 90.04 0.00%

2026 $ 94.5420 5.00%

2027 $ 99.2691 10.25%

2028 $ 104.2325 15.76%

2029 $ 109.4441 21.55%

2030 $ 114.9163 27.63%

2031 $ 120.6622 34.01%

2032 $ 126.6953 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 133.0300 47.75%

2034 $ 139.6815 55.13%

2035 $ 146.6656 62.89%

2036 $ 153.9989 71.03%

2037 $ 161.6989 79.59%

2038 $ 169.7838 88.56%

2039 $ 178.2730 97.99%

2040 $ 187.1866 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga IShares 20 Year ETF Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 90.04 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 90.0523 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 90.1263 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 90.4100 0.41% Ramalan HargaIShares 20 Year ETF (TLTON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TLTON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $90.04 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIShares 20 Year ETF (TLTON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi TLTON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $90.0523 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIShares 20 Year ETF (TLTON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TLTON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $90.1263 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIShares 20 Year ETF (TLTON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TLTON ialah $90.4100 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga IShares 20 Year ETF Semasa Harga Semasa $ 90.04$ 90.04 $ 90.04 Perubahan Harga (24J) -0.16% Modal Pasaran $ 20.33M$ 20.33M $ 20.33M Bekalan Peredaran 225.82K 225.82K 225.82K Kelantangan (24J) $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TLTON ialah $ 90.04. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.16%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.26K. Tambahan pula, TLTON mempunyai bekalan edaran sebanyak 225.82K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 20.33M. Lihat Harga Langsung TLTON

IShares 20 Year ETF Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung IShares 20 Year ETF, harga semasa IShares 20 Year ETF ialah 90.04USD. Bekalan edaran IShares 20 Year ETF(TLTON) ialah 0.00 TLTON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $20.33M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.690000 $ 92 $ 83.28

7 Hari -0.01% $ -1.3499 $ 92 $ 83.28

30 Hari -0.00% $ -0.109999 $ 95.29 $ 83.28 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IShares 20 Year ETF telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.690000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, IShares 20 Year ETF didagangkan pada paras tertinggi $92 dan paras terendah $83.28 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TLTON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, IShares 20 Year ETF telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.109999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TLTON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga IShares 20 Year ETF yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TLTON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga IShares 20 Year ETF (TLTON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga IShares 20 Year ETF ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TLTON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap IShares 20 Year ETF untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TLTON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga IShares 20 Year ETF. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TLTON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TLTON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan IShares 20 Year ETF.

Mengapa Ramalan Harga TLTON Penting?

TLTON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

