TOP Network (TOP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga TOP Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TOP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli TOP

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga TOP Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000096 $0.000096 $0.000096 0.00% USD Sebenarnya Ramalan TOP Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) TOP Network (TOP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, TOP Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000096 pada tahun 2025. TOP Network (TOP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, TOP Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000100 pada tahun 2026. TOP Network (TOP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TOP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000105 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. TOP Network (TOP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TOP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000111 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. TOP Network (TOP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TOP pada tahun 2029 ialah $ 0.000116 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. TOP Network (TOP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TOP pada tahun 2030 ialah $ 0.000122 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. TOP Network (TOP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga TOP Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000199. TOP Network (TOP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga TOP Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000325. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000096 0.00%

2026 $ 0.000100 5.00%

2027 $ 0.000105 10.25%

2028 $ 0.000111 15.76%

2029 $ 0.000116 21.55%

2030 $ 0.000122 27.63%

2031 $ 0.000128 34.01%

2032 $ 0.000135 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000141 47.75%

2034 $ 0.000148 55.13%

2035 $ 0.000156 62.89%

2036 $ 0.000164 71.03%

2037 $ 0.000172 79.59%

2038 $ 0.000181 88.56%

2039 $ 0.000190 97.99%

2040 $ 0.000199 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga TOP Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000096 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000096 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000096 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000096 0.41% Ramalan HargaTOP Network (TOP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TOP pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000096 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTOP Network (TOP) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TOP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000096 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTOP Network (TOP) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TOP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000096 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTOP Network (TOP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TOP ialah $0.000096 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga TOP Network Semasa Harga Semasa $ 0.000096$ 0.000096 $ 0.000096 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Bekalan Peredaran 14.40B 14.40B 14.40B Kelantangan (24J) $ 40.01K$ 40.01K $ 40.01K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TOP ialah $ 0.000096. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 40.01K. Tambahan pula, TOP mempunyai bekalan edaran sebanyak 14.40B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.38M. Lihat Harga Langsung TOP

Cara Membeli TOP Network (TOP) Cuba beli TOP? Anda kini boleh membeli TOP melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli TOP Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli TOPSekarang

TOP Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung TOP Network, harga semasa TOP Network ialah 0.000096USD. Bekalan edaran TOP Network(TOP) ialah 0.00 TOP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.38M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.000096 $ 0.000096

7 Hari -0.00% $ -0.000000 $ 0.000102 $ 0.000096

30 Hari 0.00% $ 0 $ 0.000115 $ 0.000096 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOP Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, TOP Network didagangkan pada paras tertinggi $0.000102 dan paras terendah $0.000096 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TOP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, TOP Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TOP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga TOP Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TOP

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga TOP Network (TOP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga TOP Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TOP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap TOP Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TOP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga TOP Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TOP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TOP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan TOP Network.

Mengapa Ramalan Harga TOP Penting?

TOP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTOP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TOP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TOP pada bulan depan? Menurut TOP Network (TOP) alat ramalan harga, harga TOP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TOP pada tahun 2026? Harga 1TOP Network (TOP) hari ini ialah $0.000096 . Mengikut modul ramalan di atas, TOP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TOP pada tahun 2027? TOP Network (TOP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TOP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TOP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, TOP Network (TOP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TOP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, TOP Network (TOP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TOP pada tahun 2030? Harga 1TOP Network (TOP) hari ini ialah $0.000096 . Mengikut modul ramalan di atas, TOP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TOP untuk 2040? TOP Network (TOP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TOP menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang