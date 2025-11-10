Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Swarm Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TRUTH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli TRUTH

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Swarm Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.04213 $0.04213 $0.04213 +10.95% USD Sebenarnya Ramalan Swarm Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Swarm Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.04213 pada tahun 2025. Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Swarm Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.044236 pada tahun 2026. Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TRUTH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.046448 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TRUTH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.048770 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TRUTH pada tahun 2029 ialah $ 0.051209 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TRUTH pada tahun 2030 ialah $ 0.053769 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Swarm Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.087585. Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Swarm Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.142667. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.04213 0.00%

2026 $ 0.044236 5.00%

2027 $ 0.046448 10.25%

2028 $ 0.048770 15.76%

2029 $ 0.051209 21.55%

2030 $ 0.053769 27.63%

2031 $ 0.056458 34.01%

2032 $ 0.059281 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.062245 47.75%

2034 $ 0.065357 55.13%

2035 $ 0.068625 62.89%

2036 $ 0.072056 71.03%

2037 $ 0.075659 79.59%

2038 $ 0.079442 88.56%

2039 $ 0.083414 97.99%

2040 $ 0.087585 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Swarm Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.04213 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.042135 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.042170 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.042303 0.41% Ramalan HargaSwarm Network (TRUTH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TRUTH pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.04213 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSwarm Network (TRUTH) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi TRUTH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.042135 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSwarm Network (TRUTH) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TRUTH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.042170 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSwarm Network (TRUTH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TRUTH ialah $0.042303 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Swarm Network Semasa Harga Semasa $ 0.04213$ 0.04213 $ 0.04213 Perubahan Harga (24J) +10.95% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Kelantangan (24J) -- Harga terkini TRUTH ialah $ 0.04213. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +10.95%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.73M. Tambahan pula, TRUTH mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung TRUTH

Cara Membeli Swarm Network (TRUTH) Cuba beli TRUTH? Anda kini boleh membeli TRUTH melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Swarm Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli TRUTHSekarang

Swarm Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Swarm Network, harga semasa Swarm Network ialah 0.04213USD. Bekalan edaran Swarm Network(TRUTH) ialah 0.00 TRUTH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.09% $ -0.004499 $ 0.04861 $ 0.02881

7 Hari 2.14% $ 0.02873 $ 0.04861 $ 0.01273

30 Hari 2.30% $ 0.02936 $ 0.04861 $ 0.0101 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Swarm Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.004499 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Swarm Network didagangkan pada paras tertinggi $0.04861 dan paras terendah $0.01273 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TRUTH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Swarm Network telah mengalami perubahan sebanyak 2.30% , mencerminkan kira-kira $0.02936 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TRUTH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Swarm Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TRUTH

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Swarm Network (TRUTH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Swarm Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TRUTH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Swarm Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TRUTH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Swarm Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TRUTH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TRUTH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Swarm Network.

Mengapa Ramalan Harga TRUTH Penting?

TRUTH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTRUTH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TRUTH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TRUTH pada bulan depan? Menurut Swarm Network (TRUTH) alat ramalan harga, harga TRUTH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TRUTH pada tahun 2026? Harga 1Swarm Network (TRUTH) hari ini ialah $0.04213 . Mengikut modul ramalan di atas, TRUTH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TRUTH pada tahun 2027? Swarm Network (TRUTH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TRUTH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TRUTH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Swarm Network (TRUTH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TRUTH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Swarm Network (TRUTH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TRUTH pada tahun 2030? Harga 1Swarm Network (TRUTH) hari ini ialah $0.04213 . Mengikut modul ramalan di atas, TRUTH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TRUTH untuk 2040? Swarm Network (TRUTH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TRUTH menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang