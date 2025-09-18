Truth Network (TRUU) Ramalan Harga (USD)

Truth Network (TRUU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Truth Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000706 pada tahun 2025. Truth Network (TRUU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Truth Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000742 pada tahun 2026. Truth Network (TRUU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TRUU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000779 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Truth Network (TRUU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TRUU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000818 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Truth Network (TRUU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TRUU pada tahun 2029 ialah $ 0.000859 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Truth Network (TRUU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TRUU pada tahun 2030 ialah $ 0.000902 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Truth Network (TRUU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Truth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001469. Truth Network (TRUU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Truth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002393.

2026 $ 0.000742 5.00%

2027 $ 0.000779 10.25%

2028 $ 0.000818 15.76%

2029 $ 0.000859 21.55%

2030 $ 0.000902 27.63%

2031 $ 0.000947 34.01%

2032 $ 0.000994 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001044 47.75%

2034 $ 0.001096 55.13%

2035 $ 0.001151 62.89%

2036 $ 0.001209 71.03%

2037 $ 0.001269 79.59%

2038 $ 0.001332 88.56%

2039 $ 0.001399 97.99%

2040 $ 0.001469 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Truth Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000706 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000706 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000707 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000709 0.41% Ramalan HargaTruth Network (TRUU) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TRUU pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000706 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTruth Network (TRUU) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TRUU, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000706 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTruth Network (TRUU) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TRUU, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000707 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTruth Network (TRUU)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TRUU ialah $0.000709 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Truth Network Semasa Harga Semasa $ 0.0007069$ 0.0007069 $ 0.0007069 Perubahan Harga (24J) +5.13% Modal Pasaran $ 8.59M$ 8.59M $ 8.59M Bekalan Peredaran 12.15B 12.15B 12.15B Kelantangan (24J) $ 99.72K$ 99.72K $ 99.72K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TRUU ialah $ 0.0007069. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.13%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 99.72K. Tambahan pula, TRUU mempunyai bekalan edaran sebanyak 12.15B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.59M. Lihat Harga Langsung TRUU

Truth Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Truth Network, harga semasa Truth Network ialah 0.000707USD. Bekalan edaran Truth Network(TRUU) ialah 0.00 TRUU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8.59M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000025 $ 0.000707 $ 0.000655

7 Hari 0.04% $ 0.000026 $ 0.000707 $ 0.000562

30 Hari -0.19% $ -0.000173 $ 0.00089 $ 0.000562 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Truth Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000025 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Truth Network didagangkan pada paras tertinggi $0.000707 dan paras terendah $0.000562 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TRUU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Truth Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.19% , mencerminkan kira-kira $-0.000173 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TRUU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Truth Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TRUU

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Truth Network (TRUU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Truth Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TRUU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Truth Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TRUU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Truth Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TRUU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TRUU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Truth Network.

Mengapa Ramalan Harga TRUU Penting?

TRUU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTRUU berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TRUU akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TRUU pada bulan depan? Menurut Truth Network (TRUU) alat ramalan harga, harga TRUU yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TRUU pada tahun 2026? Harga 1Truth Network (TRUU) hari ini ialah $0.000706 . Mengikut modul ramalan di atas, TRUU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TRUU pada tahun 2027? Truth Network (TRUU) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TRUU menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TRUU pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Truth Network (TRUU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TRUU pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Truth Network (TRUU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TRUU pada tahun 2030? Harga 1Truth Network (TRUU) hari ini ialah $0.000706 . Mengikut modul ramalan di atas, TRUU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TRUU untuk 2040? Truth Network (TRUU) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TRUU menjelang tahun 2040.