Tesla xStock (TSLAX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Tesla xStock untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TSLAX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli TSLAX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Tesla xStock % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $437.06 $437.06 $437.06 +0.89% USD Sebenarnya Ramalan Tesla xStock Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Tesla xStock (TSLAX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Tesla xStock berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 437.06 pada tahun 2025. Tesla xStock (TSLAX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Tesla xStock berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 458.913 pada tahun 2026. Tesla xStock (TSLAX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TSLAX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 481.8586 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Tesla xStock (TSLAX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TSLAX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 505.9515 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Tesla xStock (TSLAX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TSLAX pada tahun 2029 ialah $ 531.2491 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Tesla xStock (TSLAX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TSLAX pada tahun 2030 ialah $ 557.8116 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Tesla xStock (TSLAX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Tesla xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 908.6163. Tesla xStock (TSLAX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Tesla xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,480.0402. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 437.06 0.00%

2026 $ 458.913 5.00%

2027 $ 481.8586 10.25%

2028 $ 505.9515 15.76%

2029 $ 531.2491 21.55%

2030 $ 557.8116 27.63%

2031 $ 585.7022 34.01%

2032 $ 614.9873 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 645.7366 47.75%

2034 $ 678.0235 55.13%

2035 $ 711.9246 62.89%

2036 $ 747.5209 71.03%

2037 $ 784.8969 79.59%

2038 $ 824.1418 88.56%

2039 $ 865.3489 97.99%

2040 $ 908.6163 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Tesla xStock Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 437.06 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 437.1198 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 437.4790 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 438.8561 0.41% Ramalan HargaTesla xStock (TSLAX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TSLAX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $437.06 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTesla xStock (TSLAX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi TSLAX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $437.1198 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTesla xStock (TSLAX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TSLAX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $437.4790 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTesla xStock (TSLAX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TSLAX ialah $438.8561 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Tesla xStock Semasa Harga Semasa $ 437.06$ 437.06 $ 437.06 Perubahan Harga (24J) +0.89% Modal Pasaran $ 40.65M$ 40.65M $ 40.65M Bekalan Peredaran 93.00K 93.00K 93.00K Kelantangan (24J) $ 61.28K$ 61.28K $ 61.28K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TSLAX ialah $ 437.06. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.89%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.28K. Tambahan pula, TSLAX mempunyai bekalan edaran sebanyak 93.00K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 40.65M. Lihat Harga Langsung TSLAX

Cara Membeli Tesla xStock (TSLAX) Cuba beli TSLAX? Anda kini boleh membeli TSLAX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Tesla xStock dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli TSLAXSekarang

Tesla xStock Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Tesla xStock, harga semasa Tesla xStock ialah 437.1USD. Bekalan edaran Tesla xStock(TSLAX) ialah 0.00 TSLAX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $40.65M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 3.7400 $ 442.84 $ 431.93

7 Hari -0.04% $ -22.1200 $ 473.69 $ 423.58

30 Hari 0.08% $ 30.7599 $ 476.83 $ 400 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Tesla xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $3.7400 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Tesla xStock didagangkan pada paras tertinggi $473.69 dan paras terendah $423.58 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TSLAX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Tesla xStock telah mengalami perubahan sebanyak 0.08% , mencerminkan kira-kira $30.7599 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TSLAX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Tesla xStock yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TSLAX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Tesla xStock (TSLAX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Tesla xStock ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TSLAX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Tesla xStock untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TSLAX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Tesla xStock. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TSLAX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TSLAX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Tesla xStock.

Mengapa Ramalan Harga TSLAX Penting?

TSLAX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTSLAX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TSLAX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TSLAX pada bulan depan? Menurut Tesla xStock (TSLAX) alat ramalan harga, harga TSLAX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TSLAX pada tahun 2026? Harga 1Tesla xStock (TSLAX) hari ini ialah $437.06 . Mengikut modul ramalan di atas, TSLAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TSLAX pada tahun 2027? Tesla xStock (TSLAX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TSLAX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TSLAX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Tesla xStock (TSLAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TSLAX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Tesla xStock (TSLAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TSLAX pada tahun 2030? Harga 1Tesla xStock (TSLAX) hari ini ialah $437.06 . Mengikut modul ramalan di atas, TSLAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TSLAX untuk 2040? Tesla xStock (TSLAX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TSLAX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang