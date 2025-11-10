Taiwan Semiconductor (TSMON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Taiwan Semiconductor untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TSMON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Taiwan Semiconductor % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $295.56 $295.56 $295.56 -5.40% USD Sebenarnya Ramalan Taiwan Semiconductor Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Taiwan Semiconductor (TSMON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Taiwan Semiconductor berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 295.56 pada tahun 2025. Taiwan Semiconductor (TSMON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Taiwan Semiconductor berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 310.338 pada tahun 2026. Taiwan Semiconductor (TSMON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TSMON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 325.8549 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Taiwan Semiconductor (TSMON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TSMON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 342.1476 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Taiwan Semiconductor (TSMON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TSMON pada tahun 2029 ialah $ 359.2550 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Taiwan Semiconductor (TSMON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TSMON pada tahun 2030 ialah $ 377.2177 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Taiwan Semiconductor (TSMON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Taiwan Semiconductor berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 614.4480. Taiwan Semiconductor (TSMON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Taiwan Semiconductor berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,000.8710. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 295.56 0.00%

2026 $ 310.338 5.00%

2027 $ 325.8549 10.25%

2028 $ 342.1476 15.76%

2029 $ 359.2550 21.55%

2030 $ 377.2177 27.63%

2031 $ 396.0786 34.01%

2032 $ 415.8826 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 436.6767 47.75%

2034 $ 458.5105 55.13%

2035 $ 481.4360 62.89%

2036 $ 505.5079 71.03%

2037 $ 530.7832 79.59%

2038 $ 557.3224 88.56%

2039 $ 585.1885 97.99%

2040 $ 614.4480 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Taiwan Semiconductor Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 295.56 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 295.6004 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 295.8434 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 296.7746 0.41% Ramalan HargaTaiwan Semiconductor (TSMON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TSMON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $295.56 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTaiwan Semiconductor (TSMON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi TSMON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $295.6004 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTaiwan Semiconductor (TSMON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TSMON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $295.8434 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTaiwan Semiconductor (TSMON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TSMON ialah $296.7746 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Taiwan Semiconductor Semasa Harga Semasa $ 295.56$ 295.56 $ 295.56 Perubahan Harga (24J) -5.40% Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 4.47K 4.47K 4.47K Kelantangan (24J) $ 101.99K$ 101.99K $ 101.99K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TSMON ialah $ 295.56. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -5.40%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.99K. Tambahan pula, TSMON mempunyai bekalan edaran sebanyak 4.47K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.32M. Lihat Harga Langsung TSMON

Taiwan Semiconductor Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Taiwan Semiconductor, harga semasa Taiwan Semiconductor ialah 295.6USD. Bekalan edaran Taiwan Semiconductor(TSMON) ialah 0.00 TSMON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.32M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 5.6000 $ 632.18 $ 289.49

7 Hari -0.01% $ -5.5799 $ 632.18 $ 278.37

30 Hari 0.02% $ 7 $ 632.18 $ 278.37 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Taiwan Semiconductor telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $5.6000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Taiwan Semiconductor didagangkan pada paras tertinggi $632.18 dan paras terendah $278.37 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TSMON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Taiwan Semiconductor telah mengalami perubahan sebanyak 0.02% , mencerminkan kira-kira $7 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TSMON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Taiwan Semiconductor yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TSMON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Taiwan Semiconductor (TSMON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Taiwan Semiconductor ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TSMON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Taiwan Semiconductor untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TSMON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Taiwan Semiconductor. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TSMON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TSMON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Taiwan Semiconductor.

Mengapa Ramalan Harga TSMON Penting?

TSMON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTSMON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TSMON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TSMON pada bulan depan? Menurut Taiwan Semiconductor (TSMON) alat ramalan harga, harga TSMON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TSMON pada tahun 2026? Harga 1Taiwan Semiconductor (TSMON) hari ini ialah $295.56 . Mengikut modul ramalan di atas, TSMON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TSMON pada tahun 2027? Taiwan Semiconductor (TSMON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TSMON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TSMON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Taiwan Semiconductor (TSMON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TSMON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Taiwan Semiconductor (TSMON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TSMON pada tahun 2030? Harga 1Taiwan Semiconductor (TSMON) hari ini ialah $295.56 . Mengikut modul ramalan di atas, TSMON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TSMON untuk 2040? Taiwan Semiconductor (TSMON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TSMON menjelang tahun 2040.