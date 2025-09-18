Dejitaru Tsuka (TSUKA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Dejitaru Tsuka untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TSUKA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Dejitaru Tsuka berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004286 pada tahun 2025. Dejitaru Tsuka (TSUKA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Dejitaru Tsuka berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004500 pada tahun 2026. Dejitaru Tsuka (TSUKA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TSUKA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004725 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Dejitaru Tsuka (TSUKA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TSUKA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004961 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Dejitaru Tsuka (TSUKA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TSUKA pada tahun 2029 ialah $ 0.005209 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Dejitaru Tsuka (TSUKA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TSUKA pada tahun 2030 ialah $ 0.005470 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Dejitaru Tsuka (TSUKA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Dejitaru Tsuka berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008910. Dejitaru Tsuka (TSUKA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Dejitaru Tsuka berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014513. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004286 0.00%

2026 $ 0.004500 5.00%

2027 $ 0.004725 10.25%

2028 $ 0.004961 15.76%

2029 $ 0.005209 21.55%

2030 $ 0.005470 27.63%

2031 $ 0.005743 34.01%

2032 $ 0.006030 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006332 47.75%

2034 $ 0.006648 55.13%

2035 $ 0.006981 62.89%

2036 $ 0.007330 71.03%

2037 $ 0.007697 79.59%

2038 $ 0.008081 88.56%

2039 $ 0.008485 97.99%

2040 $ 0.008910 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Dejitaru Tsuka Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004286 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004286 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004290 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004303 0.41% Ramalan HargaDejitaru Tsuka (TSUKA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TSUKA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004286 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDejitaru Tsuka (TSUKA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TSUKA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004286 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDejitaru Tsuka (TSUKA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TSUKA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004290 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDejitaru Tsuka (TSUKA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TSUKA ialah $0.004303 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Dejitaru Tsuka Semasa Harga Semasa $ 0.004286 Perubahan Harga (24J) +2.90% Modal Pasaran $ 4.28M Bekalan Peredaran 1.00B Kelantangan (24J) $ 57.04K Harga terkini TSUKA ialah $ 0.004286. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.90%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.04K. Tambahan pula, TSUKA mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.28M.

Dejitaru Tsuka Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Dejitaru Tsuka, harga semasa Dejitaru Tsuka ialah 0.004276USD. Bekalan edaran Dejitaru Tsuka(TSUKA) ialah 0.00 TSUKA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.28M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000008 $ 0.004308 $ 0.004044

7 Hari 0.02% $ 0.000076 $ 0.00455 $ 0.003814

30 Hari -0.10% $ -0.00051 $ 0.0056 $ 0.003814 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Dejitaru Tsuka telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000008 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Dejitaru Tsuka didagangkan pada paras tertinggi $0.00455 dan paras terendah $0.003814 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TSUKA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Dejitaru Tsuka telah mengalami perubahan sebanyak -0.10% , mencerminkan kira-kira $-0.00051 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TSUKA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Dejitaru Tsuka yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TSUKA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Dejitaru Tsuka (TSUKA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Dejitaru Tsuka ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TSUKA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Dejitaru Tsuka untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TSUKA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Dejitaru Tsuka. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TSUKA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TSUKA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Dejitaru Tsuka.

Mengapa Ramalan Harga TSUKA Penting?

TSUKA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

