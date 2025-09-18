DefiTuna (TUNA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga DefiTuna untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TUNA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga DefiTuna % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.15327 $0.15327 $0.15327 -4.57% USD Sebenarnya Ramalan DefiTuna Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) DefiTuna (TUNA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, DefiTuna berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.15327 pada tahun 2025. DefiTuna (TUNA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, DefiTuna berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.160933 pada tahun 2026. DefiTuna (TUNA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TUNA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.168980 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. DefiTuna (TUNA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TUNA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.177429 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. DefiTuna (TUNA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TUNA pada tahun 2029 ialah $ 0.186300 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. DefiTuna (TUNA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TUNA pada tahun 2030 ialah $ 0.195615 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. DefiTuna (TUNA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga DefiTuna berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.318637. DefiTuna (TUNA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga DefiTuna berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.519026. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.15327 0.00%

2026 $ 0.160933 5.00%

2027 $ 0.168980 10.25%

2028 $ 0.177429 15.76%

2029 $ 0.186300 21.55%

2030 $ 0.195615 27.63%

2031 $ 0.205396 34.01%

2032 $ 0.215666 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.226449 47.75%

2034 $ 0.237772 55.13%

2035 $ 0.249660 62.89%

2036 $ 0.262143 71.03%

2037 $ 0.275250 79.59%

2038 $ 0.289013 88.56%

2039 $ 0.303464 97.99%

2040 $ 0.318637 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga DefiTuna Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.15327 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.153290 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.153416 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.153899 0.41% Ramalan HargaDefiTuna (TUNA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TUNA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.15327 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDefiTuna (TUNA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TUNA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.153290 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDefiTuna (TUNA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TUNA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.153416 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDefiTuna (TUNA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TUNA ialah $0.153899 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga DefiTuna Semasa Harga Semasa $ 0.15327$ 0.15327 $ 0.15327 Perubahan Harga (24J) -4.56% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 28.82K$ 28.82K $ 28.82K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TUNA ialah $ 0.15327. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -4.57%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 28.82K. Tambahan pula, TUNA mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung TUNA

DefiTuna Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung DefiTuna, harga semasa DefiTuna ialah 0.15327USD. Bekalan edaran DefiTuna(TUNA) ialah 0.00 TUNA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.011980 $ 0.16525 $ 0.14627

7 Hari 0.00% $ 0.000269 $ 0.185 $ 0.14627

30 Hari 0.72% $ 0.064129 $ 0.185 $ 0.08097 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DefiTuna telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.011980 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, DefiTuna didagangkan pada paras tertinggi $0.185 dan paras terendah $0.14627 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TUNA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, DefiTuna telah mengalami perubahan sebanyak 0.72% , mencerminkan kira-kira $0.064129 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TUNA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga DefiTuna yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TUNA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga DefiTuna (TUNA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga DefiTuna ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TUNA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap DefiTuna untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TUNA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga DefiTuna. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TUNA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TUNA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan DefiTuna.

Mengapa Ramalan Harga TUNA Penting?

TUNA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTUNA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TUNA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TUNA pada bulan depan? Menurut DefiTuna (TUNA) alat ramalan harga, harga TUNA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TUNA pada tahun 2026? Harga 1DefiTuna (TUNA) hari ini ialah $0.15327 . Mengikut modul ramalan di atas, TUNA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TUNA pada tahun 2027? DefiTuna (TUNA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TUNA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TUNA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, DefiTuna (TUNA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TUNA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, DefiTuna (TUNA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TUNA pada tahun 2030? Harga 1DefiTuna (TUNA) hari ini ialah $0.15327 . Mengikut modul ramalan di atas, TUNA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TUNA untuk 2040? DefiTuna (TUNA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TUNA menjelang tahun 2040.