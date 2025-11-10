Tx24 (TXT) Ramalan Harga (USD)

Tx24 (TXT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Tx24 berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0178 pada tahun 2025. Tx24 (TXT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Tx24 berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.018690 pada tahun 2026. Tx24 (TXT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TXT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.019624 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Tx24 (TXT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TXT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.020605 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Tx24 (TXT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TXT pada tahun 2029 ialah $ 0.021636 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Tx24 (TXT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TXT pada tahun 2030 ialah $ 0.022717 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Tx24 (TXT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Tx24 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037004. Tx24 (TXT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Tx24 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.060277.

2026 $ 0.018690 5.00%

2027 $ 0.019624 10.25%

2028 $ 0.020605 15.76%

2029 $ 0.021636 21.55%

2030 $ 0.022717 27.63%

2031 $ 0.023853 34.01%

2032 $ 0.025046 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.026298 47.75%

2034 $ 0.027613 55.13%

2035 $ 0.028994 62.89%

2036 $ 0.030444 71.03%

2037 $ 0.031966 79.59%

2038 $ 0.033564 88.56%

2039 $ 0.035242 97.99%

2040 $ 0.037004 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Tx24 Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.0178 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.017802 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.017817 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.017873 0.41% Ramalan HargaTx24 (TXT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TXT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.0178 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTx24 (TXT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi TXT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.017802 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTx24 (TXT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TXT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.017817 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTx24 (TXT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TXT ialah $0.017873 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Tx24 Semasa Harga Semasa $ 0.0178$ 0.0178 $ 0.0178 Perubahan Harga (24J) +7.74% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TXT ialah $ 0.0178. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.74%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 22.83K. Tambahan pula, TXT mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --.

Tx24 Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Tx24, harga semasa Tx24 ialah 0.0178USD. Bekalan edaran Tx24(TXT) ialah 0.00 TXT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.001039 $ 0.01885 $ 0.0153

7 Hari 0.95% $ 0.00868 $ 0.01885 $ 0.00895

30 Hari 0.78% $ 0.0078 $ 0.0296 $ 0.00895 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Tx24 telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001039 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Tx24 didagangkan pada paras tertinggi $0.01885 dan paras terendah $0.00895 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.95% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TXT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Tx24 telah mengalami perubahan sebanyak 0.78% , mencerminkan kira-kira $0.0078 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TXT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Tx24 yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TXT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Tx24 (TXT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Tx24 ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TXT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Tx24 untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TXT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Tx24. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TXT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TXT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Tx24.

Mengapa Ramalan Harga TXT Penting?

TXT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTXT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TXT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TXT pada bulan depan? Menurut Tx24 (TXT) alat ramalan harga, harga TXT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TXT pada tahun 2026? Harga 1Tx24 (TXT) hari ini ialah $0.0178 . Mengikut modul ramalan di atas, TXT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TXT pada tahun 2027? Tx24 (TXT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TXT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TXT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Tx24 (TXT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TXT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Tx24 (TXT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TXT pada tahun 2030? Harga 1Tx24 (TXT) hari ini ialah $0.0178 . Mengikut modul ramalan di atas, TXT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TXT untuk 2040? Tx24 (TXT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TXT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang