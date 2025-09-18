Undeads Games (UDS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Undeads Games untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak UDS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli UDS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Undeads Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $1.8085 $1.8085 $1.8085 -1.94% USD Sebenarnya Ramalan Undeads Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Undeads Games (UDS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Undeads Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.8085 pada tahun 2025. Undeads Games (UDS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Undeads Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.8989 pada tahun 2026. Undeads Games (UDS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UDS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.9938 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Undeads Games (UDS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UDS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 2.0935 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Undeads Games (UDS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UDS pada tahun 2029 ialah $ 2.1982 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Undeads Games (UDS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UDS pada tahun 2030 ialah $ 2.3081 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Undeads Games (UDS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Undeads Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.7597. Undeads Games (UDS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Undeads Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 6.1242. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.8085 0.00%

2026 $ 1.8989 5.00%

2027 $ 1.9938 10.25%

2028 $ 2.0935 15.76%

2029 $ 2.1982 21.55%

2030 $ 2.3081 27.63%

2031 $ 2.4235 34.01%

2032 $ 2.5447 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 2.6719 47.75%

2034 $ 2.8055 55.13%

2035 $ 2.9458 62.89%

2036 $ 3.0931 71.03%

2037 $ 3.2478 79.59%

2038 $ 3.4101 88.56%

2039 $ 3.5807 97.99%

2040 $ 3.7597 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Undeads Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.8085 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.8087 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.8102 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.8159 0.41% Ramalan HargaUndeads Games (UDS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UDS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.8085 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUndeads Games (UDS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi UDS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.8087 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUndeads Games (UDS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UDS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.8102 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUndeads Games (UDS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UDS ialah $1.8159 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Undeads Games Semasa Harga Semasa $ 1.8085$ 1.8085 $ 1.8085 Perubahan Harga (24J) -1.94% Modal Pasaran $ 82.83M$ 82.83M $ 82.83M Bekalan Peredaran 45.80M 45.80M 45.80M Kelantangan (24J) $ 177.91K$ 177.91K $ 177.91K Kelantangan (24J) -- Harga terkini UDS ialah $ 1.8085. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.94%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 177.91K. Tambahan pula, UDS mempunyai bekalan edaran sebanyak 45.80M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 82.83M. Lihat Harga Langsung UDS

Cara Membeli Undeads Games (UDS) Cuba beli UDS? Anda kini boleh membeli UDS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Undeads Games dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli UDSSekarang

Undeads Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Undeads Games, harga semasa Undeads Games ialah 1.8085USD. Bekalan edaran Undeads Games(UDS) ialah 0.00 UDS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $82.83M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.015400 $ 1.8681 $ 1.7021

7 Hari 0.03% $ 0.045800 $ 2.0604 $ 1.51

30 Hari 0.52% $ 0.616400 $ 2.0604 $ 1.1044 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Undeads Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.015400 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Undeads Games didagangkan pada paras tertinggi $2.0604 dan paras terendah $1.51 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UDS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Undeads Games telah mengalami perubahan sebanyak 0.52% , mencerminkan kira-kira $0.616400 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UDS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Undeads Games yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh UDS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Undeads Games (UDS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Undeads Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UDS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Undeads Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UDS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Undeads Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UDS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UDS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Undeads Games.

Mengapa Ramalan Harga UDS Penting?

UDS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUDS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,UDS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga UDS pada bulan depan? Menurut Undeads Games (UDS) alat ramalan harga, harga UDS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 UDS pada tahun 2026? Harga 1Undeads Games (UDS) hari ini ialah $1.8085 . Mengikut modul ramalan di atas, UDS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga UDS pada tahun 2027? Undeads Games (UDS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 UDS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga UDS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Undeads Games (UDS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga UDS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Undeads Games (UDS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 UDS pada tahun 2030? Harga 1Undeads Games (UDS) hari ini ialah $1.8085 . Mengikut modul ramalan di atas, UDS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga UDS untuk 2040? Undeads Games (UDS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 UDS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang