Dapatkan ramalan harga Unicorn Fart Dust untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak UFD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Unicorn Fart Dust % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02267 $0.02267 $0.02267 -1.43% USD Sebenarnya Ramalan Unicorn Fart Dust Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Unicorn Fart Dust (UFD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Unicorn Fart Dust berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02267 pada tahun 2025. Unicorn Fart Dust (UFD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Unicorn Fart Dust berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023803 pada tahun 2026. Unicorn Fart Dust (UFD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UFD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.024993 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Unicorn Fart Dust (UFD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UFD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.026243 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Unicorn Fart Dust (UFD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UFD pada tahun 2029 ialah $ 0.027555 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Unicorn Fart Dust (UFD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UFD pada tahun 2030 ialah $ 0.028933 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Unicorn Fart Dust (UFD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Unicorn Fart Dust berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.047129. Unicorn Fart Dust (UFD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Unicorn Fart Dust berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.076768. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02267 0.00%

2026 $ 0.023803 5.00%

2027 $ 0.024993 10.25%

2028 $ 0.026243 15.76%

2029 $ 0.027555 21.55%

2030 $ 0.028933 27.63%

2031 $ 0.030379 34.01%

2032 $ 0.031898 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.033493 47.75%

2034 $ 0.035168 55.13%

2035 $ 0.036927 62.89%

2036 $ 0.038773 71.03%

2037 $ 0.040712 79.59%

2038 $ 0.042747 88.56%

2039 $ 0.044885 97.99%

2040 $ 0.047129 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Unicorn Fart Dust Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02267 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.022673 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.022691 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.022763 0.41% Ramalan HargaUnicorn Fart Dust (UFD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UFD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02267 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUnicorn Fart Dust (UFD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi UFD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022673 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUnicorn Fart Dust (UFD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UFD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022691 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUnicorn Fart Dust (UFD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UFD ialah $0.022763 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Unicorn Fart Dust Semasa Harga Semasa $ 0.02267$ 0.02267 $ 0.02267 Perubahan Harga (24J) -1.43% Modal Pasaran $ 22.67M$ 22.67M $ 22.67M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) $ 126.32K$ 126.32K $ 126.32K Kelantangan (24J) -- Harga terkini UFD ialah $ 0.02267. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.43%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 126.32K. Tambahan pula, UFD mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 22.67M. Lihat Harga Langsung UFD

Unicorn Fart Dust Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Unicorn Fart Dust, harga semasa Unicorn Fart Dust ialah 0.02267USD. Bekalan edaran Unicorn Fart Dust(UFD) ialah 0.00 UFD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $22.67M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.001400 $ 0.02482 $ 0.02051

7 Hari 0.01% $ 0.000200 $ 0.02811 $ 0.02051

30 Hari -0.34% $ -0.011980 $ 0.0376 $ 0.02051 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Unicorn Fart Dust telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001400 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Unicorn Fart Dust didagangkan pada paras tertinggi $0.02811 dan paras terendah $0.02051 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UFD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Unicorn Fart Dust telah mengalami perubahan sebanyak -0.34% , mencerminkan kira-kira $-0.011980 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UFD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Unicorn Fart Dust yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh UFD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Unicorn Fart Dust (UFD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Unicorn Fart Dust ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UFD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Unicorn Fart Dust untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UFD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Unicorn Fart Dust. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UFD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UFD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Unicorn Fart Dust.

Mengapa Ramalan Harga UFD Penting?

UFD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

