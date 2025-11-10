Ulalo HealthPassport (ULA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ulalo HealthPassport untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ULA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ULA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ulalo HealthPassport % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001631 $0.001631 $0.001631 +2.38% USD Sebenarnya Ramalan Ulalo HealthPassport Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ulalo HealthPassport (ULA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ulalo HealthPassport berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001631 pada tahun 2025. Ulalo HealthPassport (ULA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ulalo HealthPassport berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001712 pada tahun 2026. Ulalo HealthPassport (ULA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ULA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001798 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ulalo HealthPassport (ULA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ULA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001888 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ulalo HealthPassport (ULA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ULA pada tahun 2029 ialah $ 0.001982 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ulalo HealthPassport (ULA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ULA pada tahun 2030 ialah $ 0.002081 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ulalo HealthPassport (ULA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ulalo HealthPassport berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003390. Ulalo HealthPassport (ULA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ulalo HealthPassport berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005523. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001631 0.00%

2026 $ 0.001712 5.00%

2027 $ 0.001798 10.25%

2028 $ 0.001888 15.76%

2029 $ 0.001982 21.55%

2030 $ 0.002081 27.63%

2031 $ 0.002185 34.01%

2032 $ 0.002294 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002409 47.75%

2034 $ 0.002530 55.13%

2035 $ 0.002656 62.89%

2036 $ 0.002789 71.03%

2037 $ 0.002929 79.59%

2038 $ 0.003075 88.56%

2039 $ 0.003229 97.99%

2040 $ 0.003390 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ulalo HealthPassport Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.001631 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.001631 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.001632 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.001637 0.41% Ramalan HargaUlalo HealthPassport (ULA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ULA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.001631 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUlalo HealthPassport (ULA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ULA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001631 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUlalo HealthPassport (ULA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ULA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001632 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUlalo HealthPassport (ULA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ULA ialah $0.001637 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ulalo HealthPassport Semasa Harga Semasa $ 0.001631$ 0.001631 $ 0.001631 Perubahan Harga (24J) +2.38% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 52.18K$ 52.18K $ 52.18K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ULA ialah $ 0.001631. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.38%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.18K. Tambahan pula, ULA mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung ULA

Cara Membeli Ulalo HealthPassport (ULA) Cuba beli ULA? Anda kini boleh membeli ULA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Ulalo HealthPassport dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ULASekarang

Ulalo HealthPassport Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ulalo HealthPassport, harga semasa Ulalo HealthPassport ialah 0.001633USD. Bekalan edaran Ulalo HealthPassport(ULA) ialah 0.00 ULA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000060 $ 0.001648 $ 0.001556

7 Hari -0.12% $ -0.000237 $ 0.001891 $ 0.001469

30 Hari -0.51% $ -0.001739 $ 0.003628 $ 0.001469 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ulalo HealthPassport telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000060 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ulalo HealthPassport didagangkan pada paras tertinggi $0.001891 dan paras terendah $0.001469 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ULA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ulalo HealthPassport telah mengalami perubahan sebanyak -0.51% , mencerminkan kira-kira $-0.001739 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ULA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Ulalo HealthPassport yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ULA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ulalo HealthPassport (ULA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ulalo HealthPassport ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ULA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ulalo HealthPassport untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ULA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ulalo HealthPassport. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ULA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ULA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ulalo HealthPassport.

Mengapa Ramalan Harga ULA Penting?

ULA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahULA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ULA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ULA pada bulan depan? Menurut Ulalo HealthPassport (ULA) alat ramalan harga, harga ULA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ULA pada tahun 2026? Harga 1Ulalo HealthPassport (ULA) hari ini ialah $0.001631 . Mengikut modul ramalan di atas, ULA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ULA pada tahun 2027? Ulalo HealthPassport (ULA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ULA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ULA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ulalo HealthPassport (ULA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ULA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ulalo HealthPassport (ULA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ULA pada tahun 2030? Harga 1Ulalo HealthPassport (ULA) hari ini ialah $0.001631 . Mengikut modul ramalan di atas, ULA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ULA untuk 2040? Ulalo HealthPassport (ULA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ULA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang