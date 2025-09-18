Unifi Protocol DAO (UNFI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Unifi Protocol DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak UNFI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli UNFI

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Unifi Protocol DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.2149 $0.2149 $0.2149 +0.09% USD Sebenarnya Ramalan Unifi Protocol DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Unifi Protocol DAO (UNFI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Unifi Protocol DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.2149 pada tahun 2025. Unifi Protocol DAO (UNFI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Unifi Protocol DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.225645 pada tahun 2026. Unifi Protocol DAO (UNFI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UNFI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.236927 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Unifi Protocol DAO (UNFI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UNFI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.248773 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Unifi Protocol DAO (UNFI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UNFI pada tahun 2029 ialah $ 0.261212 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Unifi Protocol DAO (UNFI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UNFI pada tahun 2030 ialah $ 0.274272 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Unifi Protocol DAO (UNFI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Unifi Protocol DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.446761. Unifi Protocol DAO (UNFI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Unifi Protocol DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.727727. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2149 0.00%

2026 $ 0.225645 5.00%

2027 $ 0.236927 10.25%

2028 $ 0.248773 15.76%

2029 $ 0.261212 21.55%

2030 $ 0.274272 27.63%

2031 $ 0.287986 34.01%

2032 $ 0.302385 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.317505 47.75%

2034 $ 0.333380 55.13%

2035 $ 0.350049 62.89%

2036 $ 0.367551 71.03%

2037 $ 0.385929 79.59%

2038 $ 0.405226 88.56%

2039 $ 0.425487 97.99%

2040 $ 0.446761 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Unifi Protocol DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.2149 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.214929 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.215106 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.215783 0.41% Ramalan HargaUnifi Protocol DAO (UNFI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UNFI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.2149 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUnifi Protocol DAO (UNFI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi UNFI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.214929 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUnifi Protocol DAO (UNFI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UNFI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.215106 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUnifi Protocol DAO (UNFI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UNFI ialah $0.215783 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Unifi Protocol DAO Semasa Harga Semasa $ 0.2149$ 0.2149 $ 0.2149 Perubahan Harga (24J) +0.09% Modal Pasaran $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Bekalan Peredaran 9.55M 9.55M 9.55M Kelantangan (24J) $ 85.25K$ 85.25K $ 85.25K Kelantangan (24J) -- Harga terkini UNFI ialah $ 0.2149. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.09%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 85.25K. Tambahan pula, UNFI mempunyai bekalan edaran sebanyak 9.55M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.05M. Lihat Harga Langsung UNFI

Cara Membeli Unifi Protocol DAO (UNFI) Cuba beli UNFI? Anda kini boleh membeli UNFI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Unifi Protocol DAO dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli UNFISekarang

Unifi Protocol DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Unifi Protocol DAO, harga semasa Unifi Protocol DAO ialah 0.2147USD. Bekalan edaran Unifi Protocol DAO(UNFI) ialah 0.00 UNFI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.05M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.002400 $ 0.2217 $ 0.2

7 Hari -0.04% $ -0.010099 $ 0.239 $ 0.2

30 Hari -0.09% $ -0.023600 $ 0.335 $ 0.1954 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Unifi Protocol DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002400 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Unifi Protocol DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.239 dan paras terendah $0.2 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UNFI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Unifi Protocol DAO telah mengalami perubahan sebanyak -0.09% , mencerminkan kira-kira $-0.023600 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UNFI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Unifi Protocol DAO yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh UNFI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Unifi Protocol DAO (UNFI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Unifi Protocol DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UNFI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Unifi Protocol DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UNFI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Unifi Protocol DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UNFI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UNFI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Unifi Protocol DAO.

Mengapa Ramalan Harga UNFI Penting?

UNFI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUNFI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,UNFI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga UNFI pada bulan depan? Menurut Unifi Protocol DAO (UNFI) alat ramalan harga, harga UNFI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 UNFI pada tahun 2026? Harga 1Unifi Protocol DAO (UNFI) hari ini ialah $0.2149 . Mengikut modul ramalan di atas, UNFI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga UNFI pada tahun 2027? Unifi Protocol DAO (UNFI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 UNFI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga UNFI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Unifi Protocol DAO (UNFI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga UNFI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Unifi Protocol DAO (UNFI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 UNFI pada tahun 2030? Harga 1Unifi Protocol DAO (UNFI) hari ini ialah $0.2149 . Mengikut modul ramalan di atas, UNFI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga UNFI untuk 2040? Unifi Protocol DAO (UNFI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 UNFI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang