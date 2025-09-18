UNILAPSE (UNILAPSE) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga UNILAPSE % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.

2026 $ 0.000532 5.00%

2027 $ 0.000558 10.25%

2028 $ 0.000586 15.76%

2029 $ 0.000616 21.55%

2030 $ 0.000647 27.63%

2031 $ 0.000679 34.01%

2032 $ 0.000713 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000749 47.75%

2034 $ 0.000786 55.13%

2035 $ 0.000825 62.89%

2036 $ 0.000867 71.03%

2037 $ 0.000910 79.59%

2038 $ 0.000956 88.56%

2039 $ 0.001003 97.99%

2040 $ 0.001054 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga UNILAPSE Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000507 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000507 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000507 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000509 0.41% Ramalan HargaUNILAPSE (UNILAPSE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UNILAPSE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000507 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUNILAPSE (UNILAPSE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi UNILAPSE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000507 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUNILAPSE (UNILAPSE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UNILAPSE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000507 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUNILAPSE (UNILAPSE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UNILAPSE ialah $0.000509 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga UNILAPSE Semasa Harga Semasa $ 0.000507$ 0.000507 $ 0.000507 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 64.82K$ 64.82K $ 64.82K Kelantangan (24J) -- Harga terkini UNILAPSE ialah $ 0.000507. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.82K. Tambahan pula, UNILAPSE mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung UNILAPSE

UNILAPSE Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung UNILAPSE, harga semasa UNILAPSE ialah 0.000506USD. Bekalan edaran UNILAPSE(UNILAPSE) ialah 0.00 UNILAPSE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000003 $ 0.000511 $ 0.000498

7 Hari 0.21% $ 0.000088 $ 0.000511 $ 0.000410

30 Hari 0.18% $ 0.000078 $ 0.000511 $ 0.000410 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UNILAPSE telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000003 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, UNILAPSE didagangkan pada paras tertinggi $0.000511 dan paras terendah $0.000410 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UNILAPSE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, UNILAPSE telah mengalami perubahan sebanyak 0.18% , mencerminkan kira-kira $0.000078 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UNILAPSE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga UNILAPSE yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh UNILAPSE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga UNILAPSE (UNILAPSE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga UNILAPSE ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UNILAPSE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap UNILAPSE untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UNILAPSE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga UNILAPSE. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UNILAPSE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UNILAPSE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan UNILAPSE.

Mengapa Ramalan Harga UNILAPSE Penting?

UNILAPSE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUNILAPSE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,UNILAPSE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga UNILAPSE pada bulan depan? Menurut UNILAPSE (UNILAPSE) alat ramalan harga, harga UNILAPSE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 UNILAPSE pada tahun 2026? Harga 1UNILAPSE (UNILAPSE) hari ini ialah $0.000507 . Mengikut modul ramalan di atas, UNILAPSE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga UNILAPSE pada tahun 2027? UNILAPSE (UNILAPSE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 UNILAPSE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga UNILAPSE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, UNILAPSE (UNILAPSE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga UNILAPSE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, UNILAPSE (UNILAPSE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 UNILAPSE pada tahun 2030? Harga 1UNILAPSE (UNILAPSE) hari ini ialah $0.000507 . Mengikut modul ramalan di atas, UNILAPSE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga UNILAPSE untuk 2040? UNILAPSE (UNILAPSE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 UNILAPSE menjelang tahun 2040.