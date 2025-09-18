Unipoly Coin (UNP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Unipoly Coin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak UNP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Unipoly Coin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.17312 $0.17312 $0.17312 -0.32% USD Sebenarnya Ramalan Unipoly Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Unipoly Coin (UNP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Unipoly Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.17312 pada tahun 2025. Unipoly Coin (UNP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Unipoly Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.181776 pada tahun 2026. Unipoly Coin (UNP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UNP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.190864 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Unipoly Coin (UNP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UNP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.200408 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Unipoly Coin (UNP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UNP pada tahun 2029 ialah $ 0.210428 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Unipoly Coin (UNP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UNP pada tahun 2030 ialah $ 0.220949 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Unipoly Coin (UNP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Unipoly Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.359904. Unipoly Coin (UNP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Unipoly Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.586245. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.17312 0.00%

2026 $ 0.181776 5.00%

2027 $ 0.190864 10.25%

2028 $ 0.200408 15.76%

2029 $ 0.210428 21.55%

2030 $ 0.220949 27.63%

2031 $ 0.231997 34.01%

2032 $ 0.243597 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.255777 47.75%

2034 $ 0.268565 55.13%

2035 $ 0.281994 62.89%

2036 $ 0.296093 71.03%

2037 $ 0.310898 79.59%

2038 $ 0.326443 88.56%

2039 $ 0.342765 97.99%

2040 $ 0.359904 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Unipoly Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.17312 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.173143 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.173286 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.173831 0.41% Ramalan HargaUnipoly Coin (UNP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UNP pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.17312 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUnipoly Coin (UNP) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi UNP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.173143 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUnipoly Coin (UNP) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UNP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.173286 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUnipoly Coin (UNP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UNP ialah $0.173831 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Unipoly Coin Semasa Harga Semasa $ 0.17312$ 0.17312 $ 0.17312 Perubahan Harga (24J) -0.32% Modal Pasaran $ 37.93M$ 37.93M $ 37.93M Bekalan Peredaran 219.23M 219.23M 219.23M Kelantangan (24J) $ 390.78K$ 390.78K $ 390.78K Kelantangan (24J) -- Harga terkini UNP ialah $ 0.17312. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.32%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 390.78K. Tambahan pula, UNP mempunyai bekalan edaran sebanyak 219.23M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 37.93M. Lihat Harga Langsung UNP

Cara Membeli Unipoly Coin (UNP) Cuba beli UNP? Anda kini boleh membeli UNP melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Unipoly Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Unipoly Coin, harga semasa Unipoly Coin ialah 0.173USD. Bekalan edaran Unipoly Coin(UNP) ialah 0.00 UNP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $37.93M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000590 $ 0.17429 $ 0.17001

7 Hari 0.06% $ 0.009860 $ 0.17596 $ 0.16279

30 Hari 0.05% $ 0.007849 $ 0.17984 $ 0.14979 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Unipoly Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000590 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Unipoly Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.17596 dan paras terendah $0.16279 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UNP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Unipoly Coin telah mengalami perubahan sebanyak 0.05% , mencerminkan kira-kira $0.007849 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UNP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Unipoly Coin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh UNP

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Unipoly Coin (UNP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Unipoly Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UNP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Unipoly Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UNP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Unipoly Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UNP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UNP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Unipoly Coin.

Mengapa Ramalan Harga UNP Penting?

UNP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

