Ethena USDe (USDE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ethena USDe untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USDE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli USDE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ethena USDe % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $1.0008 $1.0008 $1.0008 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ethena USDe Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ethena USDe (USDE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ethena USDe berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0008 pada tahun 2025. Ethena USDe (USDE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ethena USDe berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0508 pada tahun 2026. Ethena USDe (USDE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1033 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ethena USDe (USDE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1585 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ethena USDe (USDE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDE pada tahun 2029 ialah $ 1.2164 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ethena USDe (USDE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDE pada tahun 2030 ialah $ 1.2773 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ethena USDe (USDE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ethena USDe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0805. Ethena USDe (USDE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ethena USDe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3890. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.0008 0.00%

2026 $ 1.0508 5.00%

2027 $ 1.1033 10.25%

2028 $ 1.1585 15.76%

2029 $ 1.2164 21.55%

2030 $ 1.2773 27.63%

2031 $ 1.3411 34.01%

2032 $ 1.4082 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4786 47.75%

2034 $ 1.5525 55.13%

2035 $ 1.6301 62.89%

2036 $ 1.7117 71.03%

2037 $ 1.7972 79.59%

2038 $ 1.8871 88.56%

2039 $ 1.9815 97.99%

2040 $ 2.0805 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ethena USDe Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.0008 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0009 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0017 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0049 0.41% Ramalan HargaEthena USDe (USDE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USDE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.0008 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEthena USDe (USDE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USDE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0009 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEthena USDe (USDE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USDE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0017 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEthena USDe (USDE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USDE ialah $1.0049 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ethena USDe Semasa Harga Semasa $ 1.0008$ 1.0008 $ 1.0008 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 13.67B$ 13.67B $ 13.67B Bekalan Peredaran 13.66B 13.66B 13.66B Kelantangan (24J) $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M Kelantangan (24J) -- Harga terkini USDE ialah $ 1.0008. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.80M. Tambahan pula, USDE mempunyai bekalan edaran sebanyak 13.66B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 13.67B. Lihat Harga Langsung USDE

Cara Membeli Ethena USDe (USDE) Cuba beli USDE? Anda kini boleh membeli USDE melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Ethena USDe dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli USDESekarang

Ethena USDe Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ethena USDe, harga semasa Ethena USDe ialah 1.0008USD. Bekalan edaran Ethena USDe(USDE) ialah 0.00 USDE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $13.67B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 1.0009 $ 1.0007

7 Hari 0.00% $ 0.000199 $ 1.0011 $ 1.0004

30 Hari 0.00% $ 0.000199 $ 1.0012 $ 0.9999 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ethena USDe telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ethena USDe didagangkan pada paras tertinggi $1.0011 dan paras terendah $1.0004 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USDE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ethena USDe telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0.000199 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USDE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Ethena USDe yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh USDE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ethena USDe (USDE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ethena USDe ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USDE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ethena USDe untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USDE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ethena USDe. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USDE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USDE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ethena USDe.

Mengapa Ramalan Harga USDE Penting?

USDE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUSDE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,USDE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga USDE pada bulan depan? Menurut Ethena USDe (USDE) alat ramalan harga, harga USDE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 USDE pada tahun 2026? Harga 1Ethena USDe (USDE) hari ini ialah $1.0008 . Mengikut modul ramalan di atas, USDE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga USDE pada tahun 2027? Ethena USDe (USDE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 USDE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga USDE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ethena USDe (USDE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga USDE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ethena USDe (USDE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 USDE pada tahun 2030? Harga 1Ethena USDe (USDE) hari ini ialah $1.0008 . Mengikut modul ramalan di atas, USDE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga USDE untuk 2040? Ethena USDe (USDE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 USDE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang