2026 $ 0.000111 5.00%

2027 $ 0.000116 10.25%

2028 $ 0.000122 15.76%

2029 $ 0.000128 21.55%

2030 $ 0.000135 27.63%

2031 $ 0.000141 34.01%

2032 $ 0.000149 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000156 47.75%

2034 $ 0.000164 55.13%

2035 $ 0.000172 62.89%

2036 $ 0.000181 71.03%

2037 $ 0.000190 79.59%

2038 $ 0.000199 88.56%

2039 $ 0.000209 97.99%

2040 $ 0.000220 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Unstable Tether Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000105 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000105 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000106 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000106 0.41% Ramalan HargaUnstable Tether (USDUT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USDUT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000105 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUnstable Tether (USDUT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi USDUT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000105 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUnstable Tether (USDUT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USDUT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000106 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUnstable Tether (USDUT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USDUT ialah $0.000106 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Unstable Tether Semasa Harga Semasa $ 0.0001059$ 0.0001059 $ 0.0001059 Perubahan Harga (24J) +8.28% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Kelantangan (24J) -- Harga terkini USDUT ialah $ 0.0001059. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +8.28%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.97K. Tambahan pula, USDUT mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung USDUT

Cara Membeli Unstable Tether (USDUT) Cuba beli USDUT? Anda kini boleh membeli USDUT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Unstable Tether dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli USDUTSekarang

Unstable Tether Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Unstable Tether, harga semasa Unstable Tether ialah 0.000105USD. Bekalan edaran Unstable Tether(USDUT) ialah 0.00 USDUT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000000 $ 0.000114 $ 0.000091

7 Hari -0.26% $ -0.000038 $ 0.000143 $ 0.000091

30 Hari -0.48% $ -0.000098 $ 0.000272 $ 0.000091 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Unstable Tether telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Unstable Tether didagangkan pada paras tertinggi $0.000143 dan paras terendah $0.000091 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.26% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USDUT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Unstable Tether telah mengalami perubahan sebanyak -0.48% , mencerminkan kira-kira $-0.000098 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USDUT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Unstable Tether yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh USDUT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Unstable Tether (USDUT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Unstable Tether ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USDUT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Unstable Tether untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USDUT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Unstable Tether. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USDUT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USDUT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Unstable Tether.

Mengapa Ramalan Harga USDUT Penting?

USDUT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

