Dapatkan ramalan harga USELESS COIN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USELESS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga USELESS COIN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.230806 $0.230806 $0.230806 +7.60% USD Sebenarnya Ramalan USELESS COIN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) USELESS COIN (USELESS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, USELESS COIN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.230806 pada tahun 2025. USELESS COIN (USELESS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, USELESS COIN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.242346 pada tahun 2026. USELESS COIN (USELESS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USELESS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.254463 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. USELESS COIN (USELESS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USELESS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.267186 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. USELESS COIN (USELESS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USELESS pada tahun 2029 ialah $ 0.280546 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. USELESS COIN (USELESS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USELESS pada tahun 2030 ialah $ 0.294573 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. USELESS COIN (USELESS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga USELESS COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.479829. USELESS COIN (USELESS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga USELESS COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.781591. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.230806 0.00%

2026 $ 0.242346 5.00%

2027 $ 0.254463 10.25%

2028 $ 0.267186 15.76%

2029 $ 0.280546 21.55%

2030 $ 0.294573 27.63%

2031 $ 0.309302 34.01%

2032 $ 0.324767 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.341005 47.75%

2034 $ 0.358055 55.13%

2035 $ 0.375958 62.89%

2036 $ 0.394756 71.03%

2037 $ 0.414494 79.59%

2038 $ 0.435219 88.56%

2039 $ 0.456980 97.99%

2040 $ 0.479829 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga USELESS COIN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.230806 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.230837 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.231027 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.231754 0.41% Ramalan HargaUSELESS COIN (USELESS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USELESS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.230806 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUSELESS COIN (USELESS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USELESS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.230837 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUSELESS COIN (USELESS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USELESS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.231027 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUSELESS COIN (USELESS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USELESS ialah $0.231754 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga USELESS COIN Semasa Harga Semasa $ 0.230806$ 0.230806 $ 0.230806 Perubahan Harga (24J) +7.60% Modal Pasaran $ 230.60M$ 230.60M $ 230.60M Bekalan Peredaran 999.09M 999.09M 999.09M Kelantangan (24J) $ 647.52K$ 647.52K $ 647.52K Kelantangan (24J) -- Harga terkini USELESS ialah $ 0.230806. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.60%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 647.52K. Tambahan pula, USELESS mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.09M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 230.60M. Lihat Harga Langsung USELESS

Cara Membeli USELESS COIN (USELESS) Cuba beli USELESS? Anda kini boleh membeli USELESS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

USELESS COIN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung USELESS COIN, harga semasa USELESS COIN ialah 0.230806USD. Bekalan edaran USELESS COIN(USELESS) ialah 0.00 USELESS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $230.60M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.002369 $ 0.235839 $ 0.209541

7 Hari -0.04% $ -0.010533 $ 0.309 $ 0.209541

30 Hari -0.15% $ -0.043767 $ 0.309 $ 0.15295 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USELESS COIN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002369 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, USELESS COIN didagangkan pada paras tertinggi $0.309 dan paras terendah $0.209541 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USELESS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, USELESS COIN telah mengalami perubahan sebanyak -0.15% , mencerminkan kira-kira $-0.043767 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USELESS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga USELESS COIN yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh USELESS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga USELESS COIN (USELESS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga USELESS COIN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USELESS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap USELESS COIN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USELESS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga USELESS COIN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USELESS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USELESS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan USELESS COIN.

Mengapa Ramalan Harga USELESS Penting?

USELESS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUSELESS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,USELESS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga USELESS pada bulan depan? Menurut USELESS COIN (USELESS) alat ramalan harga, harga USELESS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 USELESS pada tahun 2026? Harga 1USELESS COIN (USELESS) hari ini ialah $0.230806 . Mengikut modul ramalan di atas, USELESS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga USELESS pada tahun 2027? USELESS COIN (USELESS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 USELESS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga USELESS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, USELESS COIN (USELESS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga USELESS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, USELESS COIN (USELESS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 USELESS pada tahun 2030? Harga 1USELESS COIN (USELESS) hari ini ialah $0.230806 . Mengikut modul ramalan di atas, USELESS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga USELESS untuk 2040? USELESS COIN (USELESS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 USELESS menjelang tahun 2040.