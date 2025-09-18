Vectorspace AI X (VAIX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Vectorspace AI X untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VAIX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Vectorspace AI X % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02278 $0.02278 $0.02278 -8.77% USD Sebenarnya Ramalan Vectorspace AI X Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Vectorspace AI X (VAIX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Vectorspace AI X berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02278 pada tahun 2025. Vectorspace AI X (VAIX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Vectorspace AI X berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023919 pada tahun 2026. Vectorspace AI X (VAIX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VAIX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.025114 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Vectorspace AI X (VAIX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VAIX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.026370 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Vectorspace AI X (VAIX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VAIX pada tahun 2029 ialah $ 0.027689 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Vectorspace AI X (VAIX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VAIX pada tahun 2030 ialah $ 0.029073 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Vectorspace AI X (VAIX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Vectorspace AI X berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.047357. Vectorspace AI X (VAIX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Vectorspace AI X berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.077141. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02278 0.00%

2026 $ 0.023919 5.00%

2027 $ 0.025114 10.25%

2028 $ 0.026370 15.76%

2029 $ 0.027689 21.55%

2030 $ 0.029073 27.63%

2031 $ 0.030527 34.01%

2032 $ 0.032053 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.033656 47.75%

2034 $ 0.035339 55.13%

2035 $ 0.037106 62.89%

2036 $ 0.038961 71.03%

2037 $ 0.040909 79.59%

2038 $ 0.042955 88.56%

2039 $ 0.045102 97.99%

2040 $ 0.047357 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Vectorspace AI X Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02278 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.022783 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.022801 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.022873 0.41% Ramalan HargaVectorspace AI X (VAIX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VAIX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02278 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVectorspace AI X (VAIX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi VAIX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022783 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVectorspace AI X (VAIX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VAIX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022801 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVectorspace AI X (VAIX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VAIX ialah $0.022873 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Vectorspace AI X Semasa Harga Semasa $ 0.02278$ 0.02278 $ 0.02278 Perubahan Harga (24J) -8.77% Modal Pasaran $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Bekalan Peredaran 49.88M 49.88M 49.88M Kelantangan (24J) $ 514.54$ 514.54 $ 514.54 Kelantangan (24J) +514.54% Harga terkini VAIX ialah $ 0.02278. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -8.77%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 514.54. Tambahan pula, VAIX mempunyai bekalan edaran sebanyak 49.88M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.14M. Lihat Harga Langsung VAIX

Cara Membeli Vectorspace AI X (VAIX) Cuba beli VAIX? Anda kini boleh membeli VAIX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Vectorspace AI X Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Vectorspace AI X, harga semasa Vectorspace AI X ialah 0.02278USD. Bekalan edaran Vectorspace AI X(VAIX) ialah 0.00 VAIX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.14M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.11% $ -0.002859 $ 0.02598 $ 0.02202

7 Hari 0.10% $ 0.002120 $ 0.04387 $ 0.02

30 Hari -0.09% $ -0.002319 $ 0.04387 $ 0.0198 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Vectorspace AI X telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.002859 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.11% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Vectorspace AI X didagangkan pada paras tertinggi $0.04387 dan paras terendah $0.02 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VAIX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Vectorspace AI X telah mengalami perubahan sebanyak -0.09% , mencerminkan kira-kira $-0.002319 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VAIX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Vectorspace AI X yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh VAIX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Vectorspace AI X (VAIX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Vectorspace AI X ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VAIX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Vectorspace AI X untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VAIX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Vectorspace AI X. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VAIX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VAIX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Vectorspace AI X.

Mengapa Ramalan Harga VAIX Penting?

VAIX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVAIX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VAIX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VAIX pada bulan depan? Menurut Vectorspace AI X (VAIX) alat ramalan harga, harga VAIX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VAIX pada tahun 2026? Harga 1Vectorspace AI X (VAIX) hari ini ialah $0.02278 . Mengikut modul ramalan di atas, VAIX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VAIX pada tahun 2027? Vectorspace AI X (VAIX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VAIX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VAIX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Vectorspace AI X (VAIX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VAIX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Vectorspace AI X (VAIX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VAIX pada tahun 2030? Harga 1Vectorspace AI X (VAIX) hari ini ialah $0.02278 . Mengikut modul ramalan di atas, VAIX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VAIX untuk 2040? Vectorspace AI X (VAIX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VAIX menjelang tahun 2040.