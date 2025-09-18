Velodrome Finance (VELODROME) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Velodrome Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VELODROME yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Velodrome Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.05286 $0.05286 $0.05286 +3.50% USD Sebenarnya Ramalan Velodrome Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Velodrome Finance (VELODROME) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Velodrome Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.05286 pada tahun 2025. Velodrome Finance (VELODROME) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Velodrome Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.055503 pada tahun 2026. Velodrome Finance (VELODROME) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VELODROME yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.058278 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Velodrome Finance (VELODROME) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VELODROME yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.061192 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Velodrome Finance (VELODROME) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VELODROME pada tahun 2029 ialah $ 0.064251 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Velodrome Finance (VELODROME) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VELODROME pada tahun 2030 ialah $ 0.067464 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Velodrome Finance (VELODROME) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Velodrome Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.109892. Velodrome Finance (VELODROME) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Velodrome Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.179002. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.05286 0.00%

2026 $ 0.055503 5.00%

2027 $ 0.058278 10.25%

2028 $ 0.061192 15.76%

2029 $ 0.064251 21.55%

2030 $ 0.067464 27.63%

2031 $ 0.070837 34.01%

2032 $ 0.074379 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.078098 47.75%

2034 $ 0.082003 55.13%

2035 $ 0.086103 62.89%

2036 $ 0.090408 71.03%

2037 $ 0.094928 79.59%

2038 $ 0.099675 88.56%

2039 $ 0.104659 97.99%

2040 $ 0.109892 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Velodrome Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.05286 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.052867 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.052910 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.053077 0.41% Ramalan HargaVelodrome Finance (VELODROME) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VELODROME pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.05286 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVelodrome Finance (VELODROME) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi VELODROME, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.052867 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVelodrome Finance (VELODROME) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VELODROME, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.052910 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVelodrome Finance (VELODROME)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VELODROME ialah $0.053077 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Velodrome Finance Semasa Harga Semasa $ 0.05286$ 0.05286 $ 0.05286 Perubahan Harga (24J) +3.50% Modal Pasaran $ 48.38M$ 48.38M $ 48.38M Bekalan Peredaran 915.20M 915.20M 915.20M Kelantangan (24J) $ 372.40K$ 372.40K $ 372.40K Kelantangan (24J) -- Harga terkini VELODROME ialah $ 0.05286. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.50%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 372.40K. Tambahan pula, VELODROME mempunyai bekalan edaran sebanyak 915.20M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 48.38M. Lihat Harga Langsung VELODROME

Velodrome Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Velodrome Finance, harga semasa Velodrome Finance ialah 0.05286USD. Bekalan edaran Velodrome Finance(VELODROME) ialah 0.00 VELODROME , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $48.38M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000969 $ 0.05357 $ 0.05064

7 Hari 0.03% $ 0.001369 $ 0.05636 $ 0.04984

30 Hari 0.01% $ 0.000529 $ 0.05655 $ 0.04732 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Velodrome Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000969 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Velodrome Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.05636 dan paras terendah $0.04984 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VELODROME untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Velodrome Finance telah mengalami perubahan sebanyak 0.01% , mencerminkan kira-kira $0.000529 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VELODROME berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Velodrome Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh VELODROME

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Velodrome Finance (VELODROME) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Velodrome Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VELODROME berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Velodrome Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VELODROME, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Velodrome Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VELODROME. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VELODROME untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Velodrome Finance.

Mengapa Ramalan Harga VELODROME Penting?

VELODROME Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVELODROME berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VELODROME akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VELODROME pada bulan depan? Menurut Velodrome Finance (VELODROME) alat ramalan harga, harga VELODROME yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VELODROME pada tahun 2026? Harga 1Velodrome Finance (VELODROME) hari ini ialah $0.05286 . Mengikut modul ramalan di atas, VELODROME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VELODROME pada tahun 2027? Velodrome Finance (VELODROME) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VELODROME menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VELODROME pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Velodrome Finance (VELODROME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VELODROME pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Velodrome Finance (VELODROME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VELODROME pada tahun 2030? Harga 1Velodrome Finance (VELODROME) hari ini ialah $0.05286 . Mengikut modul ramalan di atas, VELODROME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VELODROME untuk 2040? Velodrome Finance (VELODROME) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VELODROME menjelang tahun 2040.