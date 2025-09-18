Viction (VIC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Viction untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VIC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli VIC

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Viction % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.2359 $0.2359 $0.2359 +4.79% USD Sebenarnya Ramalan Viction Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Viction (VIC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Viction berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.2359 pada tahun 2025. Viction (VIC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Viction berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.247695 pada tahun 2026. Viction (VIC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VIC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.260079 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Viction (VIC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VIC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.273083 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Viction (VIC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VIC pada tahun 2029 ialah $ 0.286737 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Viction (VIC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VIC pada tahun 2030 ialah $ 0.301074 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Viction (VIC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Viction berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.490419. Viction (VIC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Viction berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.798841. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2359 0.00%

2026 $ 0.247695 5.00%

2027 $ 0.260079 10.25%

2028 $ 0.273083 15.76%

2029 $ 0.286737 21.55%

2030 $ 0.301074 27.63%

2031 $ 0.316128 34.01%

2032 $ 0.331934 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.348531 47.75%

2034 $ 0.365958 55.13%

2035 $ 0.384256 62.89%

2036 $ 0.403469 71.03%

2037 $ 0.423642 79.59%

2038 $ 0.444824 88.56%

2039 $ 0.467065 97.99%

2040 $ 0.490419 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Viction Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.2359 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.235932 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.236126 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.236869 0.41% Ramalan HargaViction (VIC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VIC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.2359 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaViction (VIC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi VIC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.235932 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaViction (VIC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VIC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.236126 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaViction (VIC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VIC ialah $0.236869 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Viction Semasa Harga Semasa $ 0.2359$ 0.2359 $ 0.2359 Perubahan Harga (24J) +4.79% Modal Pasaran $ 28.89M$ 28.89M $ 28.89M Bekalan Peredaran 122.54M 122.54M 122.54M Kelantangan (24J) $ 401.26K$ 401.26K $ 401.26K Kelantangan (24J) -- Harga terkini VIC ialah $ 0.2359. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.79%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 401.26K. Tambahan pula, VIC mempunyai bekalan edaran sebanyak 122.54M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 28.89M. Lihat Harga Langsung VIC

Cara Membeli Viction (VIC) Cuba beli VIC? Anda kini boleh membeli VIC melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Viction dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli VICSekarang

Viction Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Viction, harga semasa Viction ialah 0.2358USD. Bekalan edaran Viction(VIC) ialah 0.00 VIC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $28.89M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.006800 $ 0.2367 $ 0.223

7 Hari -0.02% $ -0.006700 $ 0.2595 $ 0.2215

30 Hari 0.03% $ 0.006599 $ 0.2741 $ 0.213 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Viction telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.006800 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Viction didagangkan pada paras tertinggi $0.2595 dan paras terendah $0.2215 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VIC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Viction telah mengalami perubahan sebanyak 0.03% , mencerminkan kira-kira $0.006599 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VIC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Viction yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh VIC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Viction (VIC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Viction ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VIC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Viction untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VIC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Viction. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VIC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VIC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Viction.

Mengapa Ramalan Harga VIC Penting?

VIC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVIC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VIC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VIC pada bulan depan? Menurut Viction (VIC) alat ramalan harga, harga VIC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VIC pada tahun 2026? Harga 1Viction (VIC) hari ini ialah $0.2359 . Mengikut modul ramalan di atas, VIC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VIC pada tahun 2027? Viction (VIC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VIC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VIC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Viction (VIC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VIC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Viction (VIC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VIC pada tahun 2030? Harga 1Viction (VIC) hari ini ialah $0.2359 . Mengikut modul ramalan di atas, VIC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VIC untuk 2040? Viction (VIC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VIC menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang