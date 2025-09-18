Vine Coin (VINE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Vine Coin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VINE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli VINE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Vine Coin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.08351 $0.08351 $0.08351 +18.45% USD Sebenarnya Ramalan Vine Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Vine Coin (VINE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Vine Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.08351 pada tahun 2025. Vine Coin (VINE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Vine Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.087685 pada tahun 2026. Vine Coin (VINE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VINE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.092069 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Vine Coin (VINE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VINE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.096673 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Vine Coin (VINE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VINE pada tahun 2029 ialah $ 0.101506 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Vine Coin (VINE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VINE pada tahun 2030 ialah $ 0.106582 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Vine Coin (VINE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Vine Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.173611. Vine Coin (VINE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Vine Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.282794. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.08351 0.00%

2026 $ 0.087685 5.00%

2027 $ 0.092069 10.25%

2028 $ 0.096673 15.76%

2029 $ 0.101506 21.55%

2030 $ 0.106582 27.63%

2031 $ 0.111911 34.01%

2032 $ 0.117506 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.123382 47.75%

2034 $ 0.129551 55.13%

2035 $ 0.136028 62.89%

2036 $ 0.142830 71.03%

2037 $ 0.149971 79.59%

2038 $ 0.157470 88.56%

2039 $ 0.165344 97.99%

2040 $ 0.173611 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Vine Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.08351 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.083521 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.083590 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.083853 0.41% Ramalan HargaVine Coin (VINE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VINE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.08351 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVine Coin (VINE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi VINE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.083521 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVine Coin (VINE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VINE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.083590 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVine Coin (VINE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VINE ialah $0.083853 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Vine Coin Semasa Harga Semasa $ 0.08351$ 0.08351 $ 0.08351 Perubahan Harga (24J) +18.45% Modal Pasaran $ 83.61M$ 83.61M $ 83.61M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Kelantangan (24J) $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Kelantangan (24J) -- Harga terkini VINE ialah $ 0.08351. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +18.45%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.16M. Tambahan pula, VINE mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.99M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 83.61M. Lihat Harga Langsung VINE

Cara Membeli Vine Coin (VINE) Cuba beli VINE? Anda kini boleh membeli VINE melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Vine Coin dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli VINESekarang

Vine Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Vine Coin, harga semasa Vine Coin ialah 0.08361USD. Bekalan edaran Vine Coin(VINE) ialah 0.00 VINE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $83.61M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.15% $ 0.010720 $ 0.08434 $ 0.06976

7 Hari 0.19% $ 0.013609 $ 0.09209 $ 0.06748

30 Hari 0.25% $ 0.016940 $ 0.09209 $ 0.05988 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Vine Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.010720 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.15% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Vine Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.09209 dan paras terendah $0.06748 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.19% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VINE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Vine Coin telah mengalami perubahan sebanyak 0.25% , mencerminkan kira-kira $0.016940 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VINE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Vine Coin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh VINE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Vine Coin (VINE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Vine Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VINE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Vine Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VINE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Vine Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VINE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VINE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Vine Coin.

Mengapa Ramalan Harga VINE Penting?

VINE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVINE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VINE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VINE pada bulan depan? Menurut Vine Coin (VINE) alat ramalan harga, harga VINE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VINE pada tahun 2026? Harga 1Vine Coin (VINE) hari ini ialah $0.08351 . Mengikut modul ramalan di atas, VINE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VINE pada tahun 2027? Vine Coin (VINE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VINE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VINE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Vine Coin (VINE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VINE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Vine Coin (VINE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VINE pada tahun 2030? Harga 1Vine Coin (VINE) hari ini ialah $0.08351 . Mengikut modul ramalan di atas, VINE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VINE untuk 2040? Vine Coin (VINE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VINE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang