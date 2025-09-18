VentureMind AI (VNTR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga VentureMind AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VNTR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli VNTR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga VentureMind AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00165 $0.00165 $0.00165 -17.50% USD Sebenarnya Ramalan VentureMind AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) VentureMind AI (VNTR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, VentureMind AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00165 pada tahun 2025. VentureMind AI (VNTR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, VentureMind AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001732 pada tahun 2026. VentureMind AI (VNTR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VNTR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001819 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. VentureMind AI (VNTR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VNTR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001910 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. VentureMind AI (VNTR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VNTR pada tahun 2029 ialah $ 0.002005 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. VentureMind AI (VNTR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VNTR pada tahun 2030 ialah $ 0.002105 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. VentureMind AI (VNTR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga VentureMind AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003430. VentureMind AI (VNTR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga VentureMind AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005587. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00165 0.00%

2026 $ 0.001732 5.00%

2027 $ 0.001819 10.25%

2028 $ 0.001910 15.76%

2029 $ 0.002005 21.55%

2030 $ 0.002105 27.63%

2031 $ 0.002211 34.01%

2032 $ 0.002321 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002437 47.75%

2034 $ 0.002559 55.13%

2035 $ 0.002687 62.89%

2036 $ 0.002822 71.03%

2037 $ 0.002963 79.59%

2038 $ 0.003111 88.56%

2039 $ 0.003266 97.99%

2040 $ 0.003430 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga VentureMind AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00165 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001650 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001651 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001656 0.41% Ramalan HargaVentureMind AI (VNTR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VNTR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00165 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVentureMind AI (VNTR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi VNTR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001650 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVentureMind AI (VNTR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VNTR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001651 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVentureMind AI (VNTR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VNTR ialah $0.001656 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga VentureMind AI Semasa Harga Semasa $ 0.00165$ 0.00165 $ 0.00165 Perubahan Harga (24J) -17.50% Modal Pasaran $ 714.44K$ 714.44K $ 714.44K Bekalan Peredaran 433.00M 433.00M 433.00M Kelantangan (24J) $ 223.43$ 223.43 $ 223.43 Kelantangan (24J) +223.43% Harga terkini VNTR ialah $ 0.00165. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -17.50%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 223.43. Tambahan pula, VNTR mempunyai bekalan edaran sebanyak 433.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 714.44K. Lihat Harga Langsung VNTR

Cara Membeli VentureMind AI (VNTR) Cuba beli VNTR? Anda kini boleh membeli VNTR melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli VentureMind AI dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli VNTRSekarang

VentureMind AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung VentureMind AI, harga semasa VentureMind AI ialah 0.00165USD. Bekalan edaran VentureMind AI(VNTR) ialah 0.00 VNTR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $714.44K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.28% $ -0.000645 $ 0.0023 $ 0.00165

7 Hari 0.08% $ 0.000116 $ 0.0026 $ 0.001534

30 Hari -0.21% $ -0.000449 $ 0.00265 $ 0.00141 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VentureMind AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000645 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.28% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, VentureMind AI didagangkan pada paras tertinggi $0.0026 dan paras terendah $0.001534 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VNTR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, VentureMind AI telah mengalami perubahan sebanyak -0.21% , mencerminkan kira-kira $-0.000449 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VNTR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga VentureMind AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh VNTR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga VentureMind AI (VNTR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga VentureMind AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VNTR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap VentureMind AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VNTR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga VentureMind AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VNTR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VNTR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan VentureMind AI.

Mengapa Ramalan Harga VNTR Penting?

VNTR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVNTR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VNTR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VNTR pada bulan depan? Menurut VentureMind AI (VNTR) alat ramalan harga, harga VNTR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VNTR pada tahun 2026? Harga 1VentureMind AI (VNTR) hari ini ialah $0.00165 . Mengikut modul ramalan di atas, VNTR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VNTR pada tahun 2027? VentureMind AI (VNTR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VNTR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VNTR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, VentureMind AI (VNTR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VNTR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, VentureMind AI (VNTR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VNTR pada tahun 2030? Harga 1VentureMind AI (VNTR) hari ini ialah $0.00165 . Mengikut modul ramalan di atas, VNTR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VNTR untuk 2040? VentureMind AI (VNTR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VNTR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang