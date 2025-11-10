VPay by Virtuals (VPAY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga VPay by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VPAY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga VPay by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.013917 $0.013917 $0.013917 +3.15% USD Sebenarnya Ramalan VPay by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) VPay by Virtuals (VPAY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, VPay by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013917 pada tahun 2025. VPay by Virtuals (VPAY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, VPay by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014612 pada tahun 2026. VPay by Virtuals (VPAY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VPAY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.015343 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. VPay by Virtuals (VPAY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VPAY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.016110 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. VPay by Virtuals (VPAY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VPAY pada tahun 2029 ialah $ 0.016916 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. VPay by Virtuals (VPAY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VPAY pada tahun 2030 ialah $ 0.017762 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. VPay by Virtuals (VPAY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga VPay by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.028932. VPay by Virtuals (VPAY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga VPay by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.047127. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.013917 0.00%

2026 $ 0.014612 5.00%

2027 $ 0.015343 10.25%

2028 $ 0.016110 15.76%

2029 $ 0.016916 21.55%

2030 $ 0.017762 27.63%

2031 $ 0.018650 34.01%

2032 $ 0.019582 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.020561 47.75%

2034 $ 0.021589 55.13%

2035 $ 0.022669 62.89%

2036 $ 0.023802 71.03%

2037 $ 0.024992 79.59%

2038 $ 0.026242 88.56%

2039 $ 0.027554 97.99%

2040 $ 0.028932 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga VPay by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.013917 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.013918 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.013930 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.013974 0.41% Ramalan HargaVPay by Virtuals (VPAY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VPAY pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.013917 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVPay by Virtuals (VPAY) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi VPAY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013918 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVPay by Virtuals (VPAY) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VPAY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013930 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVPay by Virtuals (VPAY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VPAY ialah $0.013974 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga VPay by Virtuals Semasa Harga Semasa $ 0.013917$ 0.013917 $ 0.013917 Perubahan Harga (24J) +3.15% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 54.52K$ 54.52K $ 54.52K Kelantangan (24J) -- Harga terkini VPAY ialah $ 0.013917. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.15%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.52K. Tambahan pula, VPAY mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung VPAY

VPay by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung VPay by Virtuals, harga semasa VPay by Virtuals ialah 0.013913USD. Bekalan edaran VPay by Virtuals(VPAY) ialah 0.00 VPAY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.11% $ 0.001405 $ 0.014083 $ 0.012082

7 Hari 0.13% $ 0.001597 $ 0.022555 $ 0.00744

30 Hari 1.78% $ 0.008917 $ 0.03042 $ 0.005 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VPay by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001405 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.11% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, VPay by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.022555 dan paras terendah $0.00744 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.13% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VPAY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, VPay by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak 1.78% , mencerminkan kira-kira $0.008917 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VPAY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga VPay by Virtuals yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh VPAY

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga VPay by Virtuals (VPAY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga VPay by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VPAY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap VPay by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VPAY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga VPay by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VPAY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VPAY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan VPay by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga VPAY Penting?

VPAY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVPAY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VPAY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VPAY pada bulan depan? Menurut VPay by Virtuals (VPAY) alat ramalan harga, harga VPAY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VPAY pada tahun 2026? Harga 1VPay by Virtuals (VPAY) hari ini ialah $0.013917 . Mengikut modul ramalan di atas, VPAY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VPAY pada tahun 2027? VPay by Virtuals (VPAY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VPAY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VPAY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, VPay by Virtuals (VPAY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VPAY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, VPay by Virtuals (VPAY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VPAY pada tahun 2030? Harga 1VPay by Virtuals (VPAY) hari ini ialah $0.013917 . Mengikut modul ramalan di atas, VPAY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VPAY untuk 2040? VPay by Virtuals (VPAY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VPAY menjelang tahun 2040.