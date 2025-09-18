Walk Token (WALK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Walk Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WALK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli WALK

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Walk Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02477 $0.02477 $0.02477 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Walk Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Walk Token (WALK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Walk Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02477 pada tahun 2025. Walk Token (WALK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Walk Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.026008 pada tahun 2026. Walk Token (WALK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WALK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.027308 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Walk Token (WALK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WALK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.028674 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Walk Token (WALK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WALK pada tahun 2029 ialah $ 0.030108 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Walk Token (WALK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WALK pada tahun 2030 ialah $ 0.031613 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Walk Token (WALK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Walk Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.051495. Walk Token (WALK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Walk Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.083880. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02477 0.00%

2026 $ 0.026008 5.00%

2027 $ 0.027308 10.25%

2028 $ 0.028674 15.76%

2029 $ 0.030108 21.55%

2030 $ 0.031613 27.63%

2031 $ 0.033194 34.01%

2032 $ 0.034853 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.036596 47.75%

2034 $ 0.038426 55.13%

2035 $ 0.040347 62.89%

2036 $ 0.042365 71.03%

2037 $ 0.044483 79.59%

2038 $ 0.046707 88.56%

2039 $ 0.049042 97.99%

2040 $ 0.051495 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Walk Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02477 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.024773 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.024793 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.024871 0.41% Ramalan HargaWalk Token (WALK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WALK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02477 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWalk Token (WALK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WALK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.024773 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWalk Token (WALK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WALK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.024793 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWalk Token (WALK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WALK ialah $0.024871 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Walk Token Semasa Harga Semasa $ 0.02477$ 0.02477 $ 0.02477 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) 0.00% Harga terkini WALK ialah $ 0.02477. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Tambahan pula, WALK mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung WALK

Cara Membeli Walk Token (WALK) Cuba beli WALK? Anda kini boleh membeli WALK melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Walk Token dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli WALKSekarang

Walk Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Walk Token, harga semasa Walk Token ialah 0.02477USD. Bekalan edaran Walk Token(WALK) ialah 0.00 WALK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.02477 $ 0.02477

7 Hari 0.12% $ 0.002559 $ 0.0259 $ 0.02163

30 Hari -0.05% $ -0.001389 $ 0.028 $ 0.01705 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Walk Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Walk Token didagangkan pada paras tertinggi $0.0259 dan paras terendah $0.02163 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WALK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Walk Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.05% , mencerminkan kira-kira $-0.001389 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WALK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Walk Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh WALK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Walk Token (WALK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Walk Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WALK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Walk Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WALK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Walk Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WALK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WALK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Walk Token.

Mengapa Ramalan Harga WALK Penting?

WALK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWALK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WALK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WALK pada bulan depan? Menurut Walk Token (WALK) alat ramalan harga, harga WALK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WALK pada tahun 2026? Harga 1Walk Token (WALK) hari ini ialah $0.02477 . Mengikut modul ramalan di atas, WALK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WALK pada tahun 2027? Walk Token (WALK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WALK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WALK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Walk Token (WALK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WALK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Walk Token (WALK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WALK pada tahun 2030? Harga 1Walk Token (WALK) hari ini ialah $0.02477 . Mengikut modul ramalan di atas, WALK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WALK untuk 2040? Walk Token (WALK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WALK menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang