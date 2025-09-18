Ambire Wallet (WALLET) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ambire Wallet untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WALLET yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli WALLET

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ambire Wallet % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02521 $0.02521 $0.02521 -0.07% USD Sebenarnya Ramalan Ambire Wallet Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ambire Wallet (WALLET) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ambire Wallet berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02521 pada tahun 2025. Ambire Wallet (WALLET) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ambire Wallet berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.026470 pada tahun 2026. Ambire Wallet (WALLET) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WALLET yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.027794 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ambire Wallet (WALLET) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WALLET yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.029183 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ambire Wallet (WALLET) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WALLET pada tahun 2029 ialah $ 0.030642 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ambire Wallet (WALLET) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WALLET pada tahun 2030 ialah $ 0.032175 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ambire Wallet (WALLET) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ambire Wallet berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.052409. Ambire Wallet (WALLET) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ambire Wallet berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.085370. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02521 0.00%

2026 $ 0.026470 5.00%

2027 $ 0.027794 10.25%

2028 $ 0.029183 15.76%

2029 $ 0.030642 21.55%

2030 $ 0.032175 27.63%

2031 $ 0.033783 34.01%

2032 $ 0.035473 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.037246 47.75%

2034 $ 0.039108 55.13%

2035 $ 0.041064 62.89%

2036 $ 0.043117 71.03%

2037 $ 0.045273 79.59%

2038 $ 0.047537 88.56%

2039 $ 0.049914 97.99%

2040 $ 0.052409 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ambire Wallet Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02521 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.025213 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.025234 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.025313 0.41% Ramalan HargaAmbire Wallet (WALLET) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WALLET pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02521 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAmbire Wallet (WALLET) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WALLET, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.025213 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAmbire Wallet (WALLET) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WALLET, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.025234 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAmbire Wallet (WALLET)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WALLET ialah $0.025313 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ambire Wallet Semasa Harga Semasa $ 0.02521$ 0.02521 $ 0.02521 Perubahan Harga (24J) -0.06% Modal Pasaran $ 18.17M$ 18.17M $ 18.17M Bekalan Peredaran 720.56M 720.56M 720.56M Kelantangan (24J) $ 150.77K$ 150.77K $ 150.77K Kelantangan (24J) -- Harga terkini WALLET ialah $ 0.02521. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.07%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 150.77K. Tambahan pula, WALLET mempunyai bekalan edaran sebanyak 720.56M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 18.17M. Lihat Harga Langsung WALLET

Cara Membeli Ambire Wallet (WALLET) Cuba beli WALLET? Anda kini boleh membeli WALLET melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Ambire Wallet dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli WALLETSekarang

Ambire Wallet Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ambire Wallet, harga semasa Ambire Wallet ialah 0.02521USD. Bekalan edaran Ambire Wallet(WALLET) ialah 0.00 WALLET , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $18.17M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000009 $ 0.02523 $ 0.02512

7 Hari -0.04% $ -0.001170 $ 0.02862 $ 0.02507

30 Hari -0.06% $ -0.001670 $ 0.03 $ 0.02488 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ambire Wallet telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000009 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ambire Wallet didagangkan pada paras tertinggi $0.02862 dan paras terendah $0.02507 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WALLET untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ambire Wallet telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-0.001670 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WALLET berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Ambire Wallet yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh WALLET

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ambire Wallet (WALLET) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ambire Wallet ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WALLET berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ambire Wallet untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WALLET, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ambire Wallet. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WALLET. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WALLET untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ambire Wallet.

Mengapa Ramalan Harga WALLET Penting?

WALLET Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWALLET berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WALLET akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WALLET pada bulan depan? Menurut Ambire Wallet (WALLET) alat ramalan harga, harga WALLET yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WALLET pada tahun 2026? Harga 1Ambire Wallet (WALLET) hari ini ialah $0.02521 . Mengikut modul ramalan di atas, WALLET akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WALLET pada tahun 2027? Ambire Wallet (WALLET) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WALLET menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WALLET pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ambire Wallet (WALLET) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WALLET pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ambire Wallet (WALLET) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WALLET pada tahun 2030? Harga 1Ambire Wallet (WALLET) hari ini ialah $0.02521 . Mengikut modul ramalan di atas, WALLET akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WALLET untuk 2040? Ambire Wallet (WALLET) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WALLET menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang