WEED Token (WEED) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga WEED Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WEED yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli WEED

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga WEED Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0065091 $0.0065091 $0.0065091 +0.04% USD Sebenarnya Ramalan WEED Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) WEED Token (WEED) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, WEED Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006509 pada tahun 2025. WEED Token (WEED) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, WEED Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006834 pada tahun 2026. WEED Token (WEED) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WEED yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.007176 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. WEED Token (WEED) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WEED yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007535 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. WEED Token (WEED) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WEED pada tahun 2029 ialah $ 0.007911 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. WEED Token (WEED) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WEED pada tahun 2030 ialah $ 0.008307 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. WEED Token (WEED) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga WEED Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013531. WEED Token (WEED) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga WEED Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022042. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006509 0.00%

2026 $ 0.006834 5.00%

2027 $ 0.007176 10.25%

2028 $ 0.007535 15.76%

2029 $ 0.007911 21.55%

2030 $ 0.008307 27.63%

2031 $ 0.008722 34.01%

2032 $ 0.009158 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009616 47.75%

2034 $ 0.010097 55.13%

2035 $ 0.010602 62.89%

2036 $ 0.011132 71.03%

2037 $ 0.011689 79.59%

2038 $ 0.012273 88.56%

2039 $ 0.012887 97.99%

2040 $ 0.013531 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga WEED Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.006509 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.006509 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.006515 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.006535 0.41% Ramalan HargaWEED Token (WEED) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WEED pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.006509 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWEED Token (WEED) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi WEED, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006509 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWEED Token (WEED) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WEED, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006515 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWEED Token (WEED)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WEED ialah $0.006535 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga WEED Token Semasa Harga Semasa $ 0.0065091$ 0.0065091 $ 0.0065091 Perubahan Harga (24J) +0.04% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.18K$ 54.18K $ 54.18K Kelantangan (24J) -- Harga terkini WEED ialah $ 0.0065091. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.04%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.18K. Tambahan pula, WEED mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung WEED

Cara Membeli WEED Token (WEED) Cuba beli WEED? Anda kini boleh membeli WEED melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli WEED Token dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli WEEDSekarang

WEED Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung WEED Token, harga semasa WEED Token ialah 0.006509USD. Bekalan edaran WEED Token(WEED) ialah 0.00 WEED , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000123 $ 0.006635 $ 0.006384

7 Hari -0.65% $ -0.012100 $ 0.02636 $ 0.00569

30 Hari -0.71% $ -0.016190 $ 0.0995 $ 0.00569 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WEED Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000123 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, WEED Token didagangkan pada paras tertinggi $0.02636 dan paras terendah $0.00569 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.65% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WEED untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, WEED Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.71% , mencerminkan kira-kira $-0.016190 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WEED berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga WEED Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh WEED

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga WEED Token (WEED) Berfungsi? Modul Ramalan Harga WEED Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WEED berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap WEED Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WEED, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga WEED Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WEED. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WEED untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan WEED Token.

Mengapa Ramalan Harga WEED Penting?

WEED Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWEED berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WEED akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WEED pada bulan depan? Menurut WEED Token (WEED) alat ramalan harga, harga WEED yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WEED pada tahun 2026? Harga 1WEED Token (WEED) hari ini ialah $0.006509 . Mengikut modul ramalan di atas, WEED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WEED pada tahun 2027? WEED Token (WEED) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WEED menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WEED pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, WEED Token (WEED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WEED pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, WEED Token (WEED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WEED pada tahun 2030? Harga 1WEED Token (WEED) hari ini ialah $0.006509 . Mengikut modul ramalan di atas, WEED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WEED untuk 2040? WEED Token (WEED) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WEED menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang