Dapatkan ramalan harga Wilder World untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WILD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wilder World % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.2916 $0.2916 $0.2916 +3.25% USD Sebenarnya Ramalan Wilder World Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wilder World (WILD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wilder World berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.2916 pada tahun 2025. Wilder World (WILD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wilder World berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.306180 pada tahun 2026. Wilder World (WILD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WILD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.321489 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wilder World (WILD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WILD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.337563 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wilder World (WILD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WILD pada tahun 2029 ialah $ 0.354441 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wilder World (WILD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WILD pada tahun 2030 ialah $ 0.372163 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wilder World (WILD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wilder World berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.606215. Wilder World (WILD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wilder World berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.987461. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2916 0.00%

2026 $ 0.306180 5.00%

2027 $ 0.321489 10.25%

2028 $ 0.337563 15.76%

2029 $ 0.354441 21.55%

2030 $ 0.372163 27.63%

2031 $ 0.390771 34.01%

2032 $ 0.410310 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.430826 47.75%

2034 $ 0.452367 55.13%

2035 $ 0.474985 62.89%

2036 $ 0.498734 71.03%

2037 $ 0.523671 79.59%

2038 $ 0.549855 88.56%

2039 $ 0.577348 97.99%

2040 $ 0.606215 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wilder World Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.2916 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.291639 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.291879 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.292798 0.41% Ramalan HargaWilder World (WILD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WILD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.2916 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWilder World (WILD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WILD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.291639 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWilder World (WILD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WILD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.291879 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWilder World (WILD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WILD ialah $0.292798 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wilder World Semasa Harga Semasa $ 0.2916$ 0.2916 $ 0.2916 Perubahan Harga (24J) +3.25% Modal Pasaran $ 123.68M$ 123.68M $ 123.68M Bekalan Peredaran 424.13M 424.13M 424.13M Kelantangan (24J) $ 91.44K$ 91.44K $ 91.44K Kelantangan (24J) -- Harga terkini WILD ialah $ 0.2916. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.25%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 91.44K. Tambahan pula, WILD mempunyai bekalan edaran sebanyak 424.13M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 123.68M. Lihat Harga Langsung WILD

Wilder World Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wilder World, harga semasa Wilder World ialah 0.2916USD. Bekalan edaran Wilder World(WILD) ialah 0.00 WILD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $123.68M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000099 $ 0.2943 $ 0.263

7 Hari -0.02% $ -0.007399 $ 0.3264 $ 0.263

30 Hari -0.38% $ -0.180599 $ 0.4723 $ 0.2029 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wilder World telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000099 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wilder World didagangkan pada paras tertinggi $0.3264 dan paras terendah $0.263 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WILD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wilder World telah mengalami perubahan sebanyak -0.38% , mencerminkan kira-kira $-0.180599 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WILD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Wilder World yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh WILD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wilder World (WILD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wilder World ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WILD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wilder World untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WILD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wilder World. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WILD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WILD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wilder World.

Mengapa Ramalan Harga WILD Penting?

WILD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWILD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WILD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WILD pada bulan depan? Menurut Wilder World (WILD) alat ramalan harga, harga WILD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WILD pada tahun 2026? Harga 1Wilder World (WILD) hari ini ialah $0.2916 . Mengikut modul ramalan di atas, WILD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WILD pada tahun 2027? Wilder World (WILD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WILD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WILD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Wilder World (WILD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WILD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Wilder World (WILD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WILD pada tahun 2030? Harga 1Wilder World (WILD) hari ini ialah $0.2916 . Mengikut modul ramalan di atas, WILD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WILD untuk 2040? Wilder World (WILD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WILD menjelang tahun 2040.