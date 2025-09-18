Nine Chronicles (WNCG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nine Chronicles untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WNCG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01557 0.00%

2026 $ 0.016348 5.00%

2027 $ 0.017165 10.25%

2028 $ 0.018024 15.76%

2029 $ 0.018925 21.55%

2030 $ 0.019871 27.63%

2031 $ 0.020865 34.01%

2032 $ 0.021908 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.023003 47.75%

2034 $ 0.024154 55.13%

2035 $ 0.025361 62.89%

2036 $ 0.026629 71.03%

2037 $ 0.027961 79.59%

2038 $ 0.029359 88.56%

2039 $ 0.030827 97.99%

2040 $ 0.032368 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nine Chronicles Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01557 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.015572 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.015584 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.015633 0.41% Ramalan HargaNine Chronicles (WNCG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WNCG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01557 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNine Chronicles (WNCG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WNCG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.015572 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNine Chronicles (WNCG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WNCG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.015584 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNine Chronicles (WNCG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WNCG ialah $0.015633 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nine Chronicles Semasa Harga Semasa $ 0.01557$ 0.01557 $ 0.01557 Perubahan Harga (24J) -0.06% Modal Pasaran $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M Bekalan Peredaran 539.50M 539.50M 539.50M Kelantangan (24J) $ 52.73K$ 52.73K $ 52.73K Kelantangan (24J) -- Harga terkini WNCG ialah $ 0.01557. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.06%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.73K. Tambahan pula, WNCG mempunyai bekalan edaran sebanyak 539.50M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.40M. Lihat Harga Langsung WNCG

Nine Chronicles Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nine Chronicles, harga semasa Nine Chronicles ialah 0.01557USD. Bekalan edaran Nine Chronicles(WNCG) ialah 0.00 WNCG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8.40M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000070 $ 0.01577 $ 0.0155

7 Hari -0.03% $ -0.00051 $ 0.01654 $ 0.0155

30 Hari -0.16% $ -0.003179 $ 0.02261 $ 0.01374 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nine Chronicles telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000070 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nine Chronicles didagangkan pada paras tertinggi $0.01654 dan paras terendah $0.0155 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WNCG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nine Chronicles telah mengalami perubahan sebanyak -0.16% , mencerminkan kira-kira $-0.003179 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WNCG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Nine Chronicles yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh WNCG

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nine Chronicles (WNCG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nine Chronicles ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WNCG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nine Chronicles untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WNCG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nine Chronicles. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WNCG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WNCG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nine Chronicles.

Mengapa Ramalan Harga WNCG Penting?

WNCG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWNCG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WNCG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WNCG pada bulan depan? Menurut Nine Chronicles (WNCG) alat ramalan harga, harga WNCG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WNCG pada tahun 2026? Harga 1Nine Chronicles (WNCG) hari ini ialah $0.01557 . Mengikut modul ramalan di atas, WNCG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WNCG pada tahun 2027? Nine Chronicles (WNCG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WNCG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WNCG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nine Chronicles (WNCG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WNCG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nine Chronicles (WNCG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WNCG pada tahun 2030? Harga 1Nine Chronicles (WNCG) hari ini ialah $0.01557 . Mengikut modul ramalan di atas, WNCG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WNCG untuk 2040? Nine Chronicles (WNCG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WNCG menjelang tahun 2040.