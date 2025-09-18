Wicrypt (WNT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Wicrypt untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WNT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Wicrypt Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD)
Wicrypt (WNT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan ramalan anda, Wicrypt berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013493 pada tahun 2025.
Wicrypt (WNT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan ramalan anda, Wicrypt berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014167 pada tahun 2026.
Wicrypt (WNT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WNT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.014876 dengan kadar pertumbuhan 10.25%.
Wicrypt (WNT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WNT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.015619 dengan kadar pertumbuhan 15.76%.
Wicrypt (WNT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WNT pada tahun 2029 ialah $ 0.016400 dengan kadar pertumbuhan 21.55%.
Wicrypt (WNT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WNT pada tahun 2030 ialah $ 0.017220 dengan kadar pertumbuhan 27.63%.
Wicrypt (WNT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Wicrypt berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.028050.
Wicrypt (WNT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun)
Pada tahun 2050, harga Wicrypt berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.045692.
Tahun Harga Pertumbuhan
2025 $ 0.013493 0.00%

2026 $ 0.014167 5.00%

2027 $ 0.014876 10.25%

2028 $ 0.015619 15.76%

2029 $ 0.016400 21.55%

2030 $ 0.017220 27.63%

2031 $ 0.018081 34.01%

2032 $ 0.018986 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.019935 47.75%

2034 $ 0.020932 55.13%

2035 $ 0.021978 62.89%

2036 $ 0.023077 71.03%

2037 $ 0.024231 79.59%

2038 $ 0.025443 88.56%

2039 $ 0.026715 97.99%

Ramalan Harga Wicrypt Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari
tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan
September 18, 2025(Hari ini) $ 0.013493 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.013494 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.013505 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.013548 0.41% Ramalan HargaWicrypt (WNT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WNT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.013493 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWicrypt (WNT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WNT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013494 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWicrypt (WNT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WNT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013505 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWicrypt (WNT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WNT ialah $0.013548 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wicrypt Semasa Harga Semasa $ 0.013493$ 0.013493 $ 0.013493 Perubahan Harga (24J) +1.26% Modal Pasaran $ 352.50K$ 352.50K $ 352.50K Bekalan Peredaran 26.12M 26.12M 26.12M Kelantangan (24J) $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K Kelantangan (24J) -- Harga terkini WNT ialah $ 0.013493. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.26%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.88K. Tambahan pula, WNT mempunyai bekalan edaran sebanyak 26.12M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 352.50K. Lihat Harga Langsung WNT

Wicrypt Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wicrypt, harga semasa Wicrypt ialah 0.013493USD. Bekalan edaran Wicrypt(WNT) ialah 0.00 WNT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $352.50K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000193 $ 0.013686 $ 0.012785

7 Hari -0.03% $ -0.000544 $ 0.014616 $ 0.012093

30 Hari -0.41% $ -0.009644 $ 0.0298 $ 0.012093 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wicrypt telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000193 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wicrypt didagangkan pada paras tertinggi $0.014616 dan paras terendah $0.012093 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WNT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wicrypt telah mengalami perubahan sebanyak -0.41% , mencerminkan kira-kira $-0.009644 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WNT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Wicrypt yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh WNT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wicrypt (WNT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wicrypt ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WNT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wicrypt untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WNT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wicrypt. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WNT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WNT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wicrypt.

Mengapa Ramalan Harga WNT Penting?

WNT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ):
AdakahWNT berbaloi untuk dilaburkan sekarang?
Mengikut ramalan anda,WNT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan.
Apakah ramalan harga WNT pada bulan depan?
Menurut Wicrypt (WNT) alat ramalan harga, harga WNT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined .
Berapakah kos 1 WNT pada tahun 2026?
Harga 1Wicrypt (WNT) hari ini ialah $0.013493 . Mengikut modul ramalan di atas, WNT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026.
Berapakah ramalan harga WNT pada tahun 2027?
Wicrypt (WNT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WNT menjelang tahun 2027
Apakah anggaran sasaran harga WNT pada tahun 2028?
Menurut input ramalan harga anda, Wicrypt (WNT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028.
Apakah anggaran sasaran harga WNT pada tahun 2029?
Menurut input ramalan harga anda, Wicrypt (WNT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029.
Berapakah kos 1 WNT pada tahun 2030?
Harga 1Wicrypt (WNT) hari ini ialah $0.013493 . Mengikut modul ramalan di atas, WNT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030.
Apakah ramalan harga WNT untuk 2040?
Wicrypt (WNT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WNT menjelang tahun 2040.