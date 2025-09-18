World of Dypians (WOD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga World of Dypians untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WOD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga World of Dypians % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. World of Dypians Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) World of Dypians (WOD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, World of Dypians berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.06752 pada tahun 2025. World of Dypians (WOD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, World of Dypians berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.070896 pada tahun 2026. World of Dypians (WOD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WOD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.074440 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. World of Dypians (WOD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WOD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.078162 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. World of Dypians (WOD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WOD pada tahun 2029 ialah $ 0.082070 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. World of Dypians (WOD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WOD pada tahun 2030 ialah $ 0.086174 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. World of Dypians (WOD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga World of Dypians berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.140369. World of Dypians (WOD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga World of Dypians berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.228646.

2026 $ 0.070896 5.00%

2027 $ 0.074440 10.25%

2028 $ 0.078162 15.76%

2029 $ 0.082070 21.55%

2030 $ 0.086174 27.63%

2031 $ 0.090483 34.01%

2032 $ 0.095007 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.099757 47.75%

2034 $ 0.104745 55.13%

2035 $ 0.109982 62.89%

2036 $ 0.115482 71.03%

2037 $ 0.121256 79.59%

2038 $ 0.127319 88.56%

2039 $ 0.133684 97.99%

2040 $ 0.140369 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga World of Dypians Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.06752 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.067529 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.067584 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.067797 0.41% Ramalan HargaWorld of Dypians (WOD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WOD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.06752 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWorld of Dypians (WOD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WOD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.067529 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWorld of Dypians (WOD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WOD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.067584 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWorld of Dypians (WOD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WOD ialah $0.067797 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga World of Dypians Semasa Harga Semasa $ 0.06752$ 0.06752 $ 0.06752 Perubahan Harga (24J) +1.16% Modal Pasaran $ 18.96M$ 18.96M $ 18.96M Bekalan Peredaran 280.18M 280.18M 280.18M Kelantangan (24J) $ 271.42K$ 271.42K $ 271.42K Kelantangan (24J) -- Harga terkini WOD ialah $ 0.06752. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.16%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 271.42K. Tambahan pula, WOD mempunyai bekalan edaran sebanyak 280.18M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 18.96M. Lihat Harga Langsung WOD

Cara Membeli World of Dypians (WOD) Cuba beli WOD? Anda kini boleh membeli WOD melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli World of Dypians dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli WODSekarang

World of Dypians Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung World of Dypians, harga semasa World of Dypians ialah 0.06768USD. Bekalan edaran World of Dypians(WOD) ialah 0.00 WOD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $18.96M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000949 $ 0.06866 $ 0.0658

7 Hari 0.07% $ 0.004360 $ 0.07407 $ 0.06277

30 Hari 0.16% $ 0.009340 $ 0.07407 $ 0.05258 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, World of Dypians telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000949 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, World of Dypians didagangkan pada paras tertinggi $0.07407 dan paras terendah $0.06277 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WOD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, World of Dypians telah mengalami perubahan sebanyak 0.16% , mencerminkan kira-kira $0.009340 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WOD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga World of Dypians yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh WOD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga World of Dypians (WOD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga World of Dypians ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WOD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap World of Dypians untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WOD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga World of Dypians. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WOD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WOD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan World of Dypians.

Mengapa Ramalan Harga WOD Penting?

WOD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWOD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WOD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WOD pada bulan depan? Menurut World of Dypians (WOD) alat ramalan harga, harga WOD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WOD pada tahun 2026? Harga 1World of Dypians (WOD) hari ini ialah $0.06752 . Mengikut modul ramalan di atas, WOD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WOD pada tahun 2027? World of Dypians (WOD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WOD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WOD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, World of Dypians (WOD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WOD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, World of Dypians (WOD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WOD pada tahun 2030? Harga 1World of Dypians (WOD) hari ini ialah $0.06752 . Mengikut modul ramalan di atas, WOD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WOD untuk 2040? World of Dypians (WOD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WOD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang