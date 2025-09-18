Wootrade Network (WOO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Wootrade Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WOO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wootrade Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.07098 $0.07098 $0.07098 +5.54% USD Sebenarnya Ramalan Wootrade Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wootrade Network (WOO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wootrade Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.07098 pada tahun 2025. Wootrade Network (WOO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wootrade Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.074529 pada tahun 2026. Wootrade Network (WOO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WOO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.078255 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wootrade Network (WOO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WOO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.082168 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wootrade Network (WOO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WOO pada tahun 2029 ialah $ 0.086276 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wootrade Network (WOO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WOO pada tahun 2030 ialah $ 0.090590 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wootrade Network (WOO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wootrade Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.147562. Wootrade Network (WOO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wootrade Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.240363. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07098 0.00%

2026 $ 0.074529 5.00%

2027 $ 0.078255 10.25%

2028 $ 0.082168 15.76%

2029 $ 0.086276 21.55%

2030 $ 0.090590 27.63%

2031 $ 0.095119 34.01%

2032 $ 0.099875 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.104869 47.75%

2034 $ 0.110113 55.13%

2035 $ 0.115618 62.89%

2036 $ 0.121399 71.03%

2037 $ 0.127469 79.59%

2038 $ 0.133843 88.56%

2039 $ 0.140535 97.99%

2040 $ 0.147562 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wootrade Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.07098 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.070989 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.071048 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.071271 0.41% Ramalan HargaWootrade Network (WOO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WOO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.07098 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWootrade Network (WOO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WOO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.070989 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWootrade Network (WOO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WOO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.071048 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWootrade Network (WOO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WOO ialah $0.071271 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wootrade Network Semasa Harga Semasa $ 0.07098$ 0.07098 $ 0.07098 Perubahan Harga (24J) +5.54% Modal Pasaran $ 135.15M$ 135.15M $ 135.15M Bekalan Peredaran 1.91B 1.91B 1.91B Kelantangan (24J) $ 465.89K$ 465.89K $ 465.89K Kelantangan (24J) -- Harga terkini WOO ialah $ 0.07098. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.54%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 465.89K. Tambahan pula, WOO mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.91B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 135.15M. Lihat Harga Langsung WOO

Wootrade Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wootrade Network, harga semasa Wootrade Network ialah 0.07094USD. Bekalan edaran Wootrade Network(WOO) ialah 0.00 WOO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $135.15M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.002320 $ 0.07138 $ 0.06664

7 Hari 0.02% $ 0.001660 $ 0.0762 $ 0.06613

30 Hari -0.06% $ -0.004999 $ 0.08021 $ 0.06425 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wootrade Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002320 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wootrade Network didagangkan pada paras tertinggi $0.0762 dan paras terendah $0.06613 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WOO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wootrade Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-0.004999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WOO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Wootrade Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh WOO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wootrade Network (WOO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wootrade Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WOO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wootrade Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WOO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wootrade Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WOO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WOO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wootrade Network.

Mengapa Ramalan Harga WOO Penting?

WOO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWOO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WOO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WOO pada bulan depan? Menurut Wootrade Network (WOO) alat ramalan harga, harga WOO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WOO pada tahun 2026? Harga 1Wootrade Network (WOO) hari ini ialah $0.07098 . Mengikut modul ramalan di atas, WOO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WOO pada tahun 2027? Wootrade Network (WOO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WOO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WOO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Wootrade Network (WOO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WOO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Wootrade Network (WOO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WOO pada tahun 2030? Harga 1Wootrade Network (WOO) hari ini ialah $0.07098 . Mengikut modul ramalan di atas, WOO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WOO untuk 2040? Wootrade Network (WOO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WOO menjelang tahun 2040.