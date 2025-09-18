Quilibrium (WQUIL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Quilibrium untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WQUIL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Quilibrium % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0392 $0.0392 $0.0392 +1.03% USD Sebenarnya Ramalan Quilibrium Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Quilibrium (WQUIL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Quilibrium berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0392 pada tahun 2025. Quilibrium (WQUIL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Quilibrium berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.04116 pada tahun 2026. Quilibrium (WQUIL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WQUIL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.043218 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Quilibrium (WQUIL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WQUIL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.045378 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Quilibrium (WQUIL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WQUIL pada tahun 2029 ialah $ 0.047647 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Quilibrium (WQUIL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WQUIL pada tahun 2030 ialah $ 0.050030 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Quilibrium (WQUIL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Quilibrium berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.081493. Quilibrium (WQUIL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Quilibrium berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.132745. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0392 0.00%

2026 $ 0.04116 5.00%

2027 $ 0.043218 10.25%

2028 $ 0.045378 15.76%

2029 $ 0.047647 21.55%

2030 $ 0.050030 27.63%

2031 $ 0.052531 34.01%

2032 $ 0.055158 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.057916 47.75%

2034 $ 0.060812 55.13%

2035 $ 0.063852 62.89%

2036 $ 0.067045 71.03%

2037 $ 0.070397 79.59%

2038 $ 0.073917 88.56%

2039 $ 0.077613 97.99%

2040 $ 0.081493 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Quilibrium Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0392 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.039205 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.039237 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.039361 0.41% Ramalan HargaQuilibrium (WQUIL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WQUIL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0392 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaQuilibrium (WQUIL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WQUIL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.039205 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaQuilibrium (WQUIL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WQUIL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.039237 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaQuilibrium (WQUIL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WQUIL ialah $0.039361 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Quilibrium Semasa Harga Semasa $ 0.0392$ 0.0392 $ 0.0392 Perubahan Harga (24J) +1.03% Modal Pasaran $ 35.37M$ 35.37M $ 35.37M Bekalan Peredaran 902.29M 902.29M 902.29M Kelantangan (24J) $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Kelantangan (24J) -- Harga terkini WQUIL ialah $ 0.0392. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.03%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 16.59K. Tambahan pula, WQUIL mempunyai bekalan edaran sebanyak 902.29M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 35.37M. Lihat Harga Langsung WQUIL

Quilibrium Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Quilibrium, harga semasa Quilibrium ialah 0.0392USD. Bekalan edaran Quilibrium(WQUIL) ialah 0.00 WQUIL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $35.37M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000399 $ 0.0405 $ 0.0367

7 Hari -0.00% $ -0.000199 $ 0.0436 $ 0.0365

30 Hari 0.02% $ 0.000699 $ 0.0535 $ 0.0321 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Quilibrium telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000399 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Quilibrium didagangkan pada paras tertinggi $0.0436 dan paras terendah $0.0365 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WQUIL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Quilibrium telah mengalami perubahan sebanyak 0.02% , mencerminkan kira-kira $0.000699 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WQUIL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Quilibrium yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh WQUIL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Quilibrium (WQUIL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Quilibrium ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WQUIL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Quilibrium untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WQUIL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Quilibrium. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WQUIL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WQUIL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Quilibrium.

Mengapa Ramalan Harga WQUIL Penting?

WQUIL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWQUIL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WQUIL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WQUIL pada bulan depan? Menurut Quilibrium (WQUIL) alat ramalan harga, harga WQUIL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WQUIL pada tahun 2026? Harga 1Quilibrium (WQUIL) hari ini ialah $0.0392 . Mengikut modul ramalan di atas, WQUIL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WQUIL pada tahun 2027? Quilibrium (WQUIL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WQUIL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WQUIL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Quilibrium (WQUIL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WQUIL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Quilibrium (WQUIL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WQUIL pada tahun 2030? Harga 1Quilibrium (WQUIL) hari ini ialah $0.0392 . Mengikut modul ramalan di atas, WQUIL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WQUIL untuk 2040? Quilibrium (WQUIL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WQUIL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang