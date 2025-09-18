NFT Worlds (WRLD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga NFT Worlds untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WRLD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NFT Worlds % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.004051 $0.004051 $0.004051 -15.49% USD Sebenarnya Ramalan NFT Worlds Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NFT Worlds (WRLD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NFT Worlds berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004051 pada tahun 2025. NFT Worlds (WRLD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NFT Worlds berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004253 pada tahun 2026. NFT Worlds (WRLD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WRLD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004466 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NFT Worlds (WRLD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WRLD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004689 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NFT Worlds (WRLD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WRLD pada tahun 2029 ialah $ 0.004924 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NFT Worlds (WRLD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WRLD pada tahun 2030 ialah $ 0.005170 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NFT Worlds (WRLD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NFT Worlds berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008421. NFT Worlds (WRLD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NFT Worlds berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013718. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004051 0.00%

2026 $ 0.004253 5.00%

2027 $ 0.004466 10.25%

2028 $ 0.004689 15.76%

2029 $ 0.004924 21.55%

2030 $ 0.005170 27.63%

2031 $ 0.005428 34.01%

2032 $ 0.005700 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.005985 47.75%

2034 $ 0.006284 55.13%

2035 $ 0.006598 62.89%

2036 $ 0.006928 71.03%

2037 $ 0.007275 79.59%

2038 $ 0.007638 88.56%

2039 $ 0.008020 97.99%

2040 $ 0.008421 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NFT Worlds Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004051 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004051 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004054 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004067 0.41% Ramalan HargaNFT Worlds (WRLD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WRLD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004051 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNFT Worlds (WRLD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WRLD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004051 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNFT Worlds (WRLD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WRLD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004054 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNFT Worlds (WRLD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WRLD ialah $0.004067 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NFT Worlds Semasa Harga Semasa $ 0.004051$ 0.004051 $ 0.004051 Perubahan Harga (24J) -15.49% Modal Pasaran $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Bekalan Peredaran 712.09M 712.09M 712.09M Kelantangan (24J) $ 57.07K$ 57.07K $ 57.07K Kelantangan (24J) -- Harga terkini WRLD ialah $ 0.004051. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -15.49%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.07K. Tambahan pula, WRLD mempunyai bekalan edaran sebanyak 712.09M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.88M. Lihat Harga Langsung WRLD

NFT Worlds Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NFT Worlds, harga semasa NFT Worlds ialah 0.004051USD. Bekalan edaran NFT Worlds(WRLD) ialah 0.00 WRLD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.88M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.17% $ -0.000867 $ 0.00492 $ 0.003999

7 Hari -0.19% $ -0.001002 $ 0.005962 $ 0.003999

30 Hari -0.61% $ -0.006422 $ 0.012093 $ 0.003999 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NFT Worlds telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000867 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.17% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NFT Worlds didagangkan pada paras tertinggi $0.005962 dan paras terendah $0.003999 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.19% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WRLD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NFT Worlds telah mengalami perubahan sebanyak -0.61% , mencerminkan kira-kira $-0.006422 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WRLD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga NFT Worlds yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh WRLD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NFT Worlds (WRLD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NFT Worlds ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WRLD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NFT Worlds untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WRLD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NFT Worlds. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WRLD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WRLD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NFT Worlds.

Mengapa Ramalan Harga WRLD Penting?

WRLD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWRLD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WRLD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WRLD pada bulan depan? Menurut NFT Worlds (WRLD) alat ramalan harga, harga WRLD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WRLD pada tahun 2026? Harga 1NFT Worlds (WRLD) hari ini ialah $0.004051 . Mengikut modul ramalan di atas, WRLD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WRLD pada tahun 2027? NFT Worlds (WRLD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WRLD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WRLD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NFT Worlds (WRLD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WRLD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NFT Worlds (WRLD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WRLD pada tahun 2030? Harga 1NFT Worlds (WRLD) hari ini ialah $0.004051 . Mengikut modul ramalan di atas, WRLD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WRLD untuk 2040? NFT Worlds (WRLD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WRLD menjelang tahun 2040.