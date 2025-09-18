Chia Network (XCH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Chia Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XCH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli XCH

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Chia Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $9.885 $9.885 $9.885 +0.75% USD Sebenarnya Ramalan Chia Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Chia Network (XCH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Chia Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 9.885 pada tahun 2025. Chia Network (XCH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Chia Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 10.3792 pada tahun 2026. Chia Network (XCH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XCH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 10.8982 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Chia Network (XCH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XCH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 11.4431 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Chia Network (XCH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XCH pada tahun 2029 ialah $ 12.0152 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Chia Network (XCH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XCH pada tahun 2030 ialah $ 12.6160 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Chia Network (XCH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Chia Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 20.5502. Chia Network (XCH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Chia Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 33.4741. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 9.885 0.00%

2026 $ 10.3792 5.00%

2027 $ 10.8982 10.25%

2028 $ 11.4431 15.76%

2029 $ 12.0152 21.55%

2030 $ 12.6160 27.63%

2031 $ 13.2468 34.01%

2032 $ 13.9091 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 14.6046 47.75%

2034 $ 15.3348 55.13%

2035 $ 16.1016 62.89%

2036 $ 16.9067 71.03%

2037 $ 17.7520 79.59%

2038 $ 18.6396 88.56%

2039 $ 19.5716 97.99%

2040 $ 20.5502 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Chia Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 9.885 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 9.8863 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 9.8944 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 9.9256 0.41% Ramalan HargaChia Network (XCH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XCH pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $9.885 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaChia Network (XCH) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XCH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $9.8863 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaChia Network (XCH) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XCH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $9.8944 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaChia Network (XCH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XCH ialah $9.9256 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Chia Network Semasa Harga Semasa $ 9.885$ 9.885 $ 9.885 Perubahan Harga (24J) +0.75% Modal Pasaran $ 142.06M$ 142.06M $ 142.06M Bekalan Peredaran 14.41M 14.41M 14.41M Kelantangan (24J) $ 128.21K$ 128.21K $ 128.21K Kelantangan (24J) -- Harga terkini XCH ialah $ 9.885. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.75%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 128.21K. Tambahan pula, XCH mempunyai bekalan edaran sebanyak 14.41M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 142.06M. Lihat Harga Langsung XCH

Cara Membeli Chia Network (XCH) Cuba beli XCH? Anda kini boleh membeli XCH melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Chia Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli XCHSekarang

Chia Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Chia Network, harga semasa Chia Network ialah 9.857USD. Bekalan edaran Chia Network(XCH) ialah 0.00 XCH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $142.06M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.046000 $ 10.158 $ 9.579

7 Hari -0.08% $ -0.893000 $ 11.119 $ 9.579

30 Hari 0.03% $ 0.258999 $ 12 $ 9.1 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Chia Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.046000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Chia Network didagangkan pada paras tertinggi $11.119 dan paras terendah $9.579 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XCH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Chia Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.03% , mencerminkan kira-kira $0.258999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XCH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Chia Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh XCH

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Chia Network (XCH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Chia Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XCH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Chia Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XCH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Chia Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XCH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XCH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Chia Network.

Mengapa Ramalan Harga XCH Penting?

XCH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXCH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XCH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XCH pada bulan depan? Menurut Chia Network (XCH) alat ramalan harga, harga XCH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XCH pada tahun 2026? Harga 1Chia Network (XCH) hari ini ialah $9.885 . Mengikut modul ramalan di atas, XCH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XCH pada tahun 2027? Chia Network (XCH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XCH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XCH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Chia Network (XCH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XCH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Chia Network (XCH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XCH pada tahun 2030? Harga 1Chia Network (XCH) hari ini ialah $9.885 . Mengikut modul ramalan di atas, XCH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XCH untuk 2040? Chia Network (XCH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XCH menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang