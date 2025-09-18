XDB CHAIN (XDB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga XDB CHAIN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XDB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga XDB CHAIN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0006114 $0.0006114 $0.0006114 -1.37% USD Sebenarnya Ramalan XDB CHAIN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) XDB CHAIN (XDB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, XDB CHAIN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000611 pada tahun 2025. XDB CHAIN (XDB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, XDB CHAIN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000641 pada tahun 2026. XDB CHAIN (XDB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XDB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000674 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. XDB CHAIN (XDB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XDB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000707 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. XDB CHAIN (XDB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XDB pada tahun 2029 ialah $ 0.000743 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. XDB CHAIN (XDB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XDB pada tahun 2030 ialah $ 0.000780 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. XDB CHAIN (XDB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga XDB CHAIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001271. XDB CHAIN (XDB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga XDB CHAIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002070. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000611 0.00%

2026 $ 0.000641 5.00%

2027 $ 0.000674 10.25%

2028 $ 0.000707 15.76%

2029 $ 0.000743 21.55%

2030 $ 0.000780 27.63%

2031 $ 0.000819 34.01%

2032 $ 0.000860 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000903 47.75%

2034 $ 0.000948 55.13%

2035 $ 0.000995 62.89%

2036 $ 0.001045 71.03%

2037 $ 0.001097 79.59%

2038 $ 0.001152 88.56%

2039 $ 0.001210 97.99%

2040 $ 0.001271 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga XDB CHAIN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000611 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000611 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000611 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000613 0.41% Ramalan HargaXDB CHAIN (XDB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XDB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000611 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaXDB CHAIN (XDB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XDB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000611 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaXDB CHAIN (XDB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XDB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000611 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaXDB CHAIN (XDB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XDB ialah $0.000613 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga XDB CHAIN Semasa Harga Semasa $ 0.0006114$ 0.0006114 $ 0.0006114 Perubahan Harga (24J) -1.37% Modal Pasaran $ 10.51M$ 10.51M $ 10.51M Bekalan Peredaran 17.20B 17.20B 17.20B Kelantangan (24J) $ 43.88K$ 43.88K $ 43.88K Kelantangan (24J) -- Harga terkini XDB ialah $ 0.0006114. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.37%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 43.88K. Tambahan pula, XDB mempunyai bekalan edaran sebanyak 17.20B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.51M. Lihat Harga Langsung XDB

XDB CHAIN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung XDB CHAIN, harga semasa XDB CHAIN ialah 0.000611USD. Bekalan edaran XDB CHAIN(XDB) ialah 0.00 XDB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10.51M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.000019 $ 0.000638 $ 0.00057

7 Hari -0.08% $ -0.000058 $ 0.000711 $ 0.00057

30 Hari -0.27% $ -0.000233 $ 0.001 $ 0.00057 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XDB CHAIN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000019 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, XDB CHAIN didagangkan pada paras tertinggi $0.000711 dan paras terendah $0.00057 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XDB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, XDB CHAIN telah mengalami perubahan sebanyak -0.27% , mencerminkan kira-kira $-0.000233 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XDB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga XDB CHAIN yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh XDB

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga XDB CHAIN (XDB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga XDB CHAIN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XDB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap XDB CHAIN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XDB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga XDB CHAIN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XDB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XDB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan XDB CHAIN.

Mengapa Ramalan Harga XDB Penting?

XDB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXDB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XDB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XDB pada bulan depan? Menurut XDB CHAIN (XDB) alat ramalan harga, harga XDB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XDB pada tahun 2026? Harga 1XDB CHAIN (XDB) hari ini ialah $0.000611 . Mengikut modul ramalan di atas, XDB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XDB pada tahun 2027? XDB CHAIN (XDB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XDB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XDB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, XDB CHAIN (XDB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XDB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, XDB CHAIN (XDB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XDB pada tahun 2030? Harga 1XDB CHAIN (XDB) hari ini ialah $0.000611 . Mengikut modul ramalan di atas, XDB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XDB untuk 2040? XDB CHAIN (XDB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XDB menjelang tahun 2040.