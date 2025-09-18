XDC Network (XDC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga XDC Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XDC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga XDC Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.07813 $0.07813 $0.07813 +1.55% USD Sebenarnya Ramalan XDC Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) XDC Network (XDC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, XDC Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.07813 pada tahun 2025. XDC Network (XDC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, XDC Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.082036 pada tahun 2026. XDC Network (XDC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XDC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.086138 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. XDC Network (XDC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XDC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.090445 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. XDC Network (XDC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XDC pada tahun 2029 ialah $ 0.094967 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. XDC Network (XDC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XDC pada tahun 2030 ialah $ 0.099715 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. XDC Network (XDC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga XDC Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.162426. XDC Network (XDC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga XDC Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.264575. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07813 0.00%

2026 $ 0.082036 5.00%

2027 $ 0.086138 10.25%

2028 $ 0.090445 15.76%

2029 $ 0.094967 21.55%

2030 $ 0.099715 27.63%

2031 $ 0.104701 34.01%

2032 $ 0.109936 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.115433 47.75%

2034 $ 0.121205 55.13%

2035 $ 0.127265 62.89%

2036 $ 0.133628 71.03%

2037 $ 0.140310 79.59%

2038 $ 0.147325 88.56%

2039 $ 0.154692 97.99%

2040 $ 0.162426 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga XDC Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.07813 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.078140 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.078204 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.078451 0.41% Ramalan HargaXDC Network (XDC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XDC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.07813 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaXDC Network (XDC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XDC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.078140 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaXDC Network (XDC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XDC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.078204 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaXDC Network (XDC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XDC ialah $0.078451 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga XDC Network Semasa Harga Semasa $ 0.07813$ 0.07813 $ 0.07813 Perubahan Harga (24J) +1.55% Modal Pasaran $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B Bekalan Peredaran 17.74B 17.74B 17.74B Kelantangan (24J) $ 832.51K$ 832.51K $ 832.51K Kelantangan (24J) -- Harga terkini XDC ialah $ 0.07813. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.55%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 832.51K. Tambahan pula, XDC mempunyai bekalan edaran sebanyak 17.74B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.39B.

XDC Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung XDC Network, harga semasa XDC Network ialah 0.07814USD. Bekalan edaran XDC Network(XDC) ialah 0.00 XDC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.39B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.002299 $ 0.07814 $ 0.07532

7 Hari -0.00% $ -0.000500 $ 0.07955 $ 0.07264

30 Hari -0.05% $ -0.004900 $ 0.08566 $ 0.07264 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XDC Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002299 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, XDC Network didagangkan pada paras tertinggi $0.07955 dan paras terendah $0.07264 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XDC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, XDC Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.05% , mencerminkan kira-kira $-0.004900 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XDC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga XDC Network (XDC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga XDC Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XDC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap XDC Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XDC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga XDC Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XDC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XDC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan XDC Network.

Mengapa Ramalan Harga XDC Penting?

XDC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXDC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XDC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XDC pada bulan depan? Menurut XDC Network (XDC) alat ramalan harga, harga XDC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XDC pada tahun 2026? Harga 1XDC Network (XDC) hari ini ialah $0.07813 . Mengikut modul ramalan di atas, XDC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XDC pada tahun 2027? XDC Network (XDC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XDC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XDC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, XDC Network (XDC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XDC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, XDC Network (XDC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XDC pada tahun 2030? Harga 1XDC Network (XDC) hari ini ialah $0.07813 . Mengikut modul ramalan di atas, XDC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XDC untuk 2040? XDC Network (XDC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XDC menjelang tahun 2040.