XPMarket (XPM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga XPMarket untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XPM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli XPM

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga XPMarket % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02263 $0.02263 $0.02263 +1.57% USD Sebenarnya Ramalan XPMarket Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) XPMarket (XPM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, XPMarket berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02263 pada tahun 2025. XPMarket (XPM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, XPMarket berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023761 pada tahun 2026. XPMarket (XPM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XPM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.024949 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. XPMarket (XPM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XPM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.026197 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. XPMarket (XPM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XPM pada tahun 2029 ialah $ 0.027506 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. XPMarket (XPM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XPM pada tahun 2030 ialah $ 0.028882 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. XPMarket (XPM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga XPMarket berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.047046. XPMarket (XPM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga XPMarket berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.076633. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02263 0.00%

2026 $ 0.023761 5.00%

2027 $ 0.024949 10.25%

2028 $ 0.026197 15.76%

2029 $ 0.027506 21.55%

2030 $ 0.028882 27.63%

2031 $ 0.030326 34.01%

2032 $ 0.031842 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.033434 47.75%

2034 $ 0.035106 55.13%

2035 $ 0.036861 62.89%

2036 $ 0.038704 71.03%

2037 $ 0.040640 79.59%

2038 $ 0.042672 88.56%

2039 $ 0.044805 97.99%

2040 $ 0.047046 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga XPMarket Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02263 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.022633 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.022651 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.022723 0.41% Ramalan HargaXPMarket (XPM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XPM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02263 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaXPMarket (XPM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XPM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022633 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaXPMarket (XPM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XPM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022651 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaXPMarket (XPM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XPM ialah $0.022723 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga XPMarket Semasa Harga Semasa $ 0.02263$ 0.02263 $ 0.02263 Perubahan Harga (24J) +1.57% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 56.67K$ 56.67K $ 56.67K Kelantangan (24J) -- Harga terkini XPM ialah $ 0.02263. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.57%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.67K. Tambahan pula, XPM mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung XPM

Cara Membeli XPMarket (XPM) Cuba beli XPM? Anda kini boleh membeli XPM melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli XPMarket dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli XPMSekarang

XPMarket Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung XPMarket, harga semasa XPMarket ialah 0.02263USD. Bekalan edaran XPMarket(XPM) ialah 0.00 XPM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000119 $ 0.02279 $ 0.02211

7 Hari 0.04% $ 0.000850 $ 0.02391 $ 0.02115

30 Hari -0.07% $ -0.001729 $ 0.02445 $ 0.02027 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XPMarket telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000119 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, XPMarket didagangkan pada paras tertinggi $0.02391 dan paras terendah $0.02115 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XPM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, XPMarket telah mengalami perubahan sebanyak -0.07% , mencerminkan kira-kira $-0.001729 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XPM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga XPMarket yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh XPM

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga XPMarket (XPM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga XPMarket ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XPM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap XPMarket untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XPM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga XPMarket. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XPM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XPM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan XPMarket.

Mengapa Ramalan Harga XPM Penting?

XPM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXPM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XPM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XPM pada bulan depan? Menurut XPMarket (XPM) alat ramalan harga, harga XPM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XPM pada tahun 2026? Harga 1XPMarket (XPM) hari ini ialah $0.02263 . Mengikut modul ramalan di atas, XPM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XPM pada tahun 2027? XPMarket (XPM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XPM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XPM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, XPMarket (XPM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XPM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, XPMarket (XPM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XPM pada tahun 2030? Harga 1XPMarket (XPM) hari ini ialah $0.02263 . Mengikut modul ramalan di atas, XPM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XPM untuk 2040? XPMarket (XPM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XPM menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang