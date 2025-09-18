XPR Network (XPR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga XPR Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XPR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga XPR Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0065056 $0.0065056 $0.0065056 +0.99% USD Sebenarnya Ramalan XPR Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) XPR Network (XPR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, XPR Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006505 pada tahun 2025. XPR Network (XPR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, XPR Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006830 pada tahun 2026. XPR Network (XPR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XPR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.007172 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. XPR Network (XPR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XPR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007531 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. XPR Network (XPR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XPR pada tahun 2029 ialah $ 0.007907 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. XPR Network (XPR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XPR pada tahun 2030 ialah $ 0.008302 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. XPR Network (XPR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga XPR Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013524. XPR Network (XPR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga XPR Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022030. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006505 0.00%

2026 $ 0.006830 5.00%

2027 $ 0.007172 10.25%

2028 $ 0.007531 15.76%

2029 $ 0.007907 21.55%

2030 $ 0.008302 27.63%

2031 $ 0.008718 34.01%

2032 $ 0.009154 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009611 47.75%

2034 $ 0.010092 55.13%

2035 $ 0.010596 62.89%

2036 $ 0.011126 71.03%

2037 $ 0.011683 79.59%

2038 $ 0.012267 88.56%

2039 $ 0.012880 97.99%

2040 $ 0.013524 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga XPR Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.006505 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.006506 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.006511 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.006532 0.41% Ramalan HargaXPR Network (XPR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XPR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.006505 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaXPR Network (XPR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XPR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006506 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaXPR Network (XPR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XPR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006511 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaXPR Network (XPR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XPR ialah $0.006532 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga XPR Network Semasa Harga Semasa $ 0.0065056$ 0.0065056 $ 0.0065056 Perubahan Harga (24J) +0.99% Modal Pasaran $ 181.58M$ 181.58M $ 181.58M Bekalan Peredaran 27.91B 27.91B 27.91B Kelantangan (24J) $ 162.03K$ 162.03K $ 162.03K Kelantangan (24J) -- Harga terkini XPR ialah $ 0.0065056. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.99%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 162.03K. Tambahan pula, XPR mempunyai bekalan edaran sebanyak 27.91B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 181.58M. Lihat Harga Langsung XPR

XPR Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung XPR Network, harga semasa XPR Network ialah 0.006505USD. Bekalan edaran XPR Network(XPR) ialah 0.00 XPR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $181.58M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000080 $ 0.006532 $ 0.00635

7 Hari 0.01% $ 0.000038 $ 0.007 $ 0.006253

30 Hari 0.04% $ 0.000221 $ 0.008 $ 0.00525 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XPR Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000080 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, XPR Network didagangkan pada paras tertinggi $0.007 dan paras terendah $0.006253 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XPR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, XPR Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $0.000221 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XPR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga XPR Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh XPR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga XPR Network (XPR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga XPR Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XPR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap XPR Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XPR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga XPR Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XPR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XPR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan XPR Network.

Mengapa Ramalan Harga XPR Penting?

XPR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXPR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XPR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XPR pada bulan depan? Menurut XPR Network (XPR) alat ramalan harga, harga XPR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XPR pada tahun 2026? Harga 1XPR Network (XPR) hari ini ialah $0.006505 . Mengikut modul ramalan di atas, XPR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XPR pada tahun 2027? XPR Network (XPR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XPR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XPR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, XPR Network (XPR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XPR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, XPR Network (XPR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XPR pada tahun 2030? Harga 1XPR Network (XPR) hari ini ialah $0.006505 . Mengikut modul ramalan di atas, XPR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XPR untuk 2040? XPR Network (XPR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XPR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang