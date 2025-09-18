Radix (XRD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Radix untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XRD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Radix % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00475 $0.00475 $0.00475 -0.50% USD Sebenarnya Ramalan Radix Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Radix (XRD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Radix berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00475 pada tahun 2025. Radix (XRD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Radix berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004987 pada tahun 2026. Radix (XRD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XRD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005236 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Radix (XRD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XRD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005498 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Radix (XRD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XRD pada tahun 2029 ialah $ 0.005773 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Radix (XRD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XRD pada tahun 2030 ialah $ 0.006062 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Radix (XRD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Radix berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009874. Radix (XRD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Radix berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016085. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00475 0.00%

2026 $ 0.004987 5.00%

2027 $ 0.005236 10.25%

2028 $ 0.005498 15.76%

2029 $ 0.005773 21.55%

2030 $ 0.006062 27.63%

2031 $ 0.006365 34.01%

2032 $ 0.006683 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007017 47.75%

2034 $ 0.007368 55.13%

2035 $ 0.007737 62.89%

2036 $ 0.008124 71.03%

2037 $ 0.008530 79.59%

2038 $ 0.008956 88.56%

2039 $ 0.009404 97.99%

2040 $ 0.009874 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Radix Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00475 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004750 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004754 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004769 0.41% Ramalan HargaRadix (XRD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XRD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00475 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRadix (XRD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XRD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004750 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRadix (XRD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XRD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004754 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRadix (XRD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XRD ialah $0.004769 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Radix Semasa Harga Semasa $ 0.00475$ 0.00475 $ 0.00475 Perubahan Harga (24J) -0.50% Modal Pasaran $ 56.26M$ 56.26M $ 56.26M Bekalan Peredaran 11.84B 11.84B 11.84B Kelantangan (24J) $ 102.24K$ 102.24K $ 102.24K Kelantangan (24J) -- Harga terkini XRD ialah $ 0.00475. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.50%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.24K. Tambahan pula, XRD mempunyai bekalan edaran sebanyak 11.84B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 56.26M. Lihat Harga Langsung XRD

Radix Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Radix, harga semasa Radix ialah 0.004751USD. Bekalan edaran Radix(XRD) ialah 0.00 XRD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $56.26M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.000310 $ 0.004859 $ 0.004393

7 Hari -0.26% $ -0.001742 $ 0.0065 $ 0.004149

30 Hari -0.15% $ -0.000863 $ 0.006921 $ 0.004149 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Radix telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000310 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Radix didagangkan pada paras tertinggi $0.0065 dan paras terendah $0.004149 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.26% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XRD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Radix telah mengalami perubahan sebanyak -0.15% , mencerminkan kira-kira $-0.000863 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XRD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Radix yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh XRD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Radix (XRD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Radix ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XRD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Radix untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XRD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Radix. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XRD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XRD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Radix.

Mengapa Ramalan Harga XRD Penting?

XRD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXRD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XRD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XRD pada bulan depan? Menurut Radix (XRD) alat ramalan harga, harga XRD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XRD pada tahun 2026? Harga 1Radix (XRD) hari ini ialah $0.00475 . Mengikut modul ramalan di atas, XRD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XRD pada tahun 2027? Radix (XRD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XRD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XRD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Radix (XRD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XRD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Radix (XRD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XRD pada tahun 2030? Harga 1Radix (XRD) hari ini ialah $0.00475 . Mengikut modul ramalan di atas, XRD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XRD untuk 2040? Radix (XRD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XRD menjelang tahun 2040.