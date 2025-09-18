Tezos (XTZ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Tezos untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XTZ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Tezos % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.785 $0.785 $0.785 +3.05% USD Sebenarnya Ramalan Tezos Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Tezos (XTZ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Tezos berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.785 pada tahun 2025. Tezos (XTZ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Tezos berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.82425 pada tahun 2026. Tezos (XTZ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XTZ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.865462 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Tezos (XTZ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XTZ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.908735 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Tezos (XTZ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XTZ pada tahun 2029 ialah $ 0.954172 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Tezos (XTZ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XTZ pada tahun 2030 ialah $ 1.0018 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Tezos (XTZ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Tezos berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.6319. Tezos (XTZ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Tezos berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.6582. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.785 0.00%

2026 $ 0.82425 5.00%

2027 $ 0.865462 10.25%

2028 $ 0.908735 15.76%

2029 $ 0.954172 21.55%

2030 $ 1.0018 27.63%

2031 $ 1.0519 34.01%

2032 $ 1.1045 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.1598 47.75%

2034 $ 1.2177 55.13%

2035 $ 1.2786 62.89%

2036 $ 1.3426 71.03%

2037 $ 1.4097 79.59%

2038 $ 1.4802 88.56%

2039 $ 1.5542 97.99%

2040 $ 1.6319 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Tezos Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.785 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.785107 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.785752 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.788226 0.41% Ramalan HargaTezos (XTZ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XTZ pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.785 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTezos (XTZ) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XTZ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.785107 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTezos (XTZ) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XTZ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.785752 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTezos (XTZ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XTZ ialah $0.788226 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Tezos Semasa Harga Semasa $ 0.785$ 0.785 $ 0.785 Perubahan Harga (24J) +3.05% Modal Pasaran $ 831.08M$ 831.08M $ 831.08M Bekalan Peredaran 1.06B 1.06B 1.06B Kelantangan (24J) $ 712.78K$ 712.78K $ 712.78K Kelantangan (24J) -- Harga terkini XTZ ialah $ 0.785. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.05%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 712.78K. Tambahan pula, XTZ mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.06B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 831.08M. Lihat Harga Langsung XTZ

Tezos Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Tezos, harga semasa Tezos ialah 0.785USD. Bekalan edaran Tezos(XTZ) ialah 0.00 XTZ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $831.08M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.015500 $ 0.7939 $ 0.7563

7 Hari 0.06% $ 0.045499 $ 0.8117 $ 0.7142

30 Hari -0.04% $ -0.035200 $ 0.8789 $ 0.692 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Tezos telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.015500 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Tezos didagangkan pada paras tertinggi $0.8117 dan paras terendah $0.7142 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XTZ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Tezos telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.035200 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XTZ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Tezos yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh XTZ

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Tezos (XTZ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Tezos ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XTZ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Tezos untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XTZ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Tezos. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XTZ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XTZ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Tezos.

Mengapa Ramalan Harga XTZ Penting?

XTZ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXTZ berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XTZ akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XTZ pada bulan depan? Menurut Tezos (XTZ) alat ramalan harga, harga XTZ yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XTZ pada tahun 2026? Harga 1Tezos (XTZ) hari ini ialah $0.785 . Mengikut modul ramalan di atas, XTZ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XTZ pada tahun 2027? Tezos (XTZ) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XTZ menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XTZ pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Tezos (XTZ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XTZ pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Tezos (XTZ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XTZ pada tahun 2030? Harga 1Tezos (XTZ) hari ini ialah $0.785 . Mengikut modul ramalan di atas, XTZ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XTZ untuk 2040? Tezos (XTZ) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XTZ menjelang tahun 2040.