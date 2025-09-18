XUSD (XUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga XUSD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga XUSD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.9998 $0.9998 $0.9998 -0.02% USD Sebenarnya Ramalan XUSD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) XUSD (XUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, XUSD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.9998 pada tahun 2025. XUSD (XUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, XUSD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0497 pada tahun 2026. XUSD (XUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1022 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. XUSD (XUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1573 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. XUSD (XUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2152 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. XUSD (XUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.2760 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. XUSD (XUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga XUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0785. XUSD (XUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga XUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3856. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.9998 0.00%

2026 $ 1.0497 5.00%

2027 $ 1.1022 10.25%

2028 $ 1.1573 15.76%

2029 $ 1.2152 21.55%

2030 $ 1.2760 27.63%

2031 $ 1.3398 34.01%

2032 $ 1.4068 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4771 47.75%

2034 $ 1.5510 55.13%

2035 $ 1.6285 62.89%

2036 $ 1.7099 71.03%

2037 $ 1.7954 79.59%

2038 $ 1.8852 88.56%

2039 $ 1.9795 97.99%

2040 $ 2.0785 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga XUSD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.9998 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.999936 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0007 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0039 0.41% Ramalan HargaXUSD (XUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XUSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.9998 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaXUSD (XUSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.999936 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaXUSD (XUSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0007 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaXUSD (XUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XUSD ialah $1.0039 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga XUSD Semasa Harga Semasa $ 0.9998$ 0.9998 $ 0.9998 Perubahan Harga (24J) -0.02% Modal Pasaran $ 66.16M$ 66.16M $ 66.16M Bekalan Peredaran 66.17M 66.17M 66.17M Kelantangan (24J) $ 282.13K$ 282.13K $ 282.13K Kelantangan (24J) -- Harga terkini XUSD ialah $ 0.9998. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.02%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 282.13K. Tambahan pula, XUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 66.17M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 66.16M. Lihat Harga Langsung XUSD

XUSD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung XUSD, harga semasa XUSD ialah 0.9998USD. Bekalan edaran XUSD(XUSD) ialah 0.00 XUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $66.16M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 1 $ 0.9998

7 Hari -0.00% $ -0.000199 $ 1.0001 $ 0.9996

30 Hari -0.00% $ -0.000399 $ 1.0021 $ 0.9996 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, XUSD didagangkan pada paras tertinggi $1.0001 dan paras terendah $0.9996 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, XUSD telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.000399 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga XUSD yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh XUSD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga XUSD (XUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga XUSD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap XUSD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga XUSD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan XUSD.

Mengapa Ramalan Harga XUSD Penting?

XUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XUSD pada bulan depan? Menurut XUSD (XUSD) alat ramalan harga, harga XUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XUSD pada tahun 2026? Harga 1XUSD (XUSD) hari ini ialah $0.9998 . Mengikut modul ramalan di atas, XUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XUSD pada tahun 2027? XUSD (XUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, XUSD (XUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, XUSD (XUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XUSD pada tahun 2030? Harga 1XUSD (XUSD) hari ini ialah $0.9998 . Mengikut modul ramalan di atas, XUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XUSD untuk 2040? XUSD (XUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XUSD menjelang tahun 2040.