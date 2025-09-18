Wodo Gaming (XWGT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Wodo Gaming untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XWGT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli XWGT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wodo Gaming % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.033752 $0.033752 $0.033752 +1.60% USD Sebenarnya Ramalan Wodo Gaming Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wodo Gaming (XWGT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wodo Gaming berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.033752 pada tahun 2025. Wodo Gaming (XWGT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wodo Gaming berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035439 pada tahun 2026. Wodo Gaming (XWGT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XWGT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.037211 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wodo Gaming (XWGT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XWGT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.039072 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wodo Gaming (XWGT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XWGT pada tahun 2029 ialah $ 0.041025 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wodo Gaming (XWGT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XWGT pada tahun 2030 ialah $ 0.043077 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wodo Gaming (XWGT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wodo Gaming berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.070167. Wodo Gaming (XWGT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wodo Gaming berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.114296. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.033752 0.00%

2026 $ 0.035439 5.00%

2027 $ 0.037211 10.25%

2028 $ 0.039072 15.76%

2029 $ 0.041025 21.55%

2030 $ 0.043077 27.63%

2031 $ 0.045230 34.01%

2032 $ 0.047492 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.049867 47.75%

2034 $ 0.052360 55.13%

2035 $ 0.054978 62.89%

2036 $ 0.057727 71.03%

2037 $ 0.060613 79.59%

2038 $ 0.063644 88.56%

2039 $ 0.066826 97.99%

2040 $ 0.070167 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wodo Gaming Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.033752 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.033756 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.033784 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.033890 0.41% Ramalan HargaWodo Gaming (XWGT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XWGT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.033752 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWodo Gaming (XWGT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XWGT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.033756 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWodo Gaming (XWGT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XWGT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.033784 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWodo Gaming (XWGT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XWGT ialah $0.033890 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wodo Gaming Semasa Harga Semasa $ 0.033752$ 0.033752 $ 0.033752 Perubahan Harga (24J) +1.60% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 106.61K$ 106.61K $ 106.61K Kelantangan (24J) -- Harga terkini XWGT ialah $ 0.033752. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.60%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 106.61K. Tambahan pula, XWGT mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung XWGT

Cara Membeli Wodo Gaming (XWGT) Cuba beli XWGT? Anda kini boleh membeli XWGT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Wodo Gaming dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli XWGTSekarang

Wodo Gaming Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wodo Gaming, harga semasa Wodo Gaming ialah 0.033752USD. Bekalan edaran Wodo Gaming(XWGT) ialah 0.00 XWGT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000382 $ 0.034472 $ 0.032945

7 Hari -0.00% $ -0.000324 $ 0.036787 $ 0.032945

30 Hari -0.07% $ -0.002670 $ 0.038507 $ 0.031326 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wodo Gaming telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000382 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wodo Gaming didagangkan pada paras tertinggi $0.036787 dan paras terendah $0.032945 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XWGT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wodo Gaming telah mengalami perubahan sebanyak -0.07% , mencerminkan kira-kira $-0.002670 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XWGT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Wodo Gaming yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh XWGT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wodo Gaming (XWGT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wodo Gaming ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XWGT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wodo Gaming untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XWGT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wodo Gaming. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XWGT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XWGT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wodo Gaming.

Mengapa Ramalan Harga XWGT Penting?

XWGT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXWGT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XWGT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XWGT pada bulan depan? Menurut Wodo Gaming (XWGT) alat ramalan harga, harga XWGT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XWGT pada tahun 2026? Harga 1Wodo Gaming (XWGT) hari ini ialah $0.033752 . Mengikut modul ramalan di atas, XWGT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XWGT pada tahun 2027? Wodo Gaming (XWGT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XWGT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XWGT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Wodo Gaming (XWGT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XWGT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Wodo Gaming (XWGT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XWGT pada tahun 2030? Harga 1Wodo Gaming (XWGT) hari ini ialah $0.033752 . Mengikut modul ramalan di atas, XWGT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XWGT untuk 2040? Wodo Gaming (XWGT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XWGT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang