Symbol (XYM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Symbol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XYM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli XYM

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Symbol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00654 $0.00654 $0.00654 -1.44% USD Sebenarnya Ramalan Symbol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Symbol (XYM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Symbol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00654 pada tahun 2025. Symbol (XYM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Symbol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006867 pada tahun 2026. Symbol (XYM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XYM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.007210 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Symbol (XYM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XYM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007570 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Symbol (XYM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XYM pada tahun 2029 ialah $ 0.007949 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Symbol (XYM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XYM pada tahun 2030 ialah $ 0.008346 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Symbol (XYM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Symbol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013596. Symbol (XYM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Symbol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022146. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00654 0.00%

2026 $ 0.006867 5.00%

2027 $ 0.007210 10.25%

2028 $ 0.007570 15.76%

2029 $ 0.007949 21.55%

2030 $ 0.008346 27.63%

2031 $ 0.008764 34.01%

2032 $ 0.009202 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009662 47.75%

2034 $ 0.010145 55.13%

2035 $ 0.010652 62.89%

2036 $ 0.011185 71.03%

2037 $ 0.011744 79.59%

2038 $ 0.012332 88.56%

2039 $ 0.012948 97.99%

2040 $ 0.013596 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Symbol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00654 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.006540 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.006546 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.006566 0.41% Ramalan HargaSymbol (XYM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XYM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00654 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSymbol (XYM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XYM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006540 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSymbol (XYM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XYM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006546 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSymbol (XYM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XYM ialah $0.006566 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Symbol Semasa Harga Semasa $ 0.00654$ 0.00654 $ 0.00654 Perubahan Harga (24J) -1.44% Modal Pasaran $ 40.42M$ 40.42M $ 40.42M Bekalan Peredaran 6.18B 6.18B 6.18B Kelantangan (24J) $ 21.86K$ 21.86K $ 21.86K Kelantangan (24J) -- Harga terkini XYM ialah $ 0.00654. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.44%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 21.86K. Tambahan pula, XYM mempunyai bekalan edaran sebanyak 6.18B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 40.42M. Lihat Harga Langsung XYM

Cara Membeli Symbol (XYM) Cuba beli XYM? Anda kini boleh membeli XYM melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Symbol dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli XYMSekarang

Symbol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Symbol, harga semasa Symbol ialah 0.00654USD. Bekalan edaran Symbol(XYM) ialah 0.00 XYM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $40.42M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000041 $ 0.006639 $ 0.006023

7 Hari -0.00% $ -0.000010 $ 0.007021 $ 0.006023

30 Hari -0.05% $ -0.000415 $ 0.007909 $ 0.006022 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Symbol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000041 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Symbol didagangkan pada paras tertinggi $0.007021 dan paras terendah $0.006023 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XYM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Symbol telah mengalami perubahan sebanyak -0.05% , mencerminkan kira-kira $-0.000415 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XYM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Symbol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh XYM

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Symbol (XYM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Symbol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XYM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Symbol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XYM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Symbol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XYM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XYM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Symbol.

Mengapa Ramalan Harga XYM Penting?

XYM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXYM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XYM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XYM pada bulan depan? Menurut Symbol (XYM) alat ramalan harga, harga XYM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XYM pada tahun 2026? Harga 1Symbol (XYM) hari ini ialah $0.00654 . Mengikut modul ramalan di atas, XYM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XYM pada tahun 2027? Symbol (XYM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XYM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XYM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Symbol (XYM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XYM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Symbol (XYM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XYM pada tahun 2030? Harga 1Symbol (XYM) hari ini ialah $0.00654 . Mengikut modul ramalan di atas, XYM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XYM untuk 2040? Symbol (XYM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XYM menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang