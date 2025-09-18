Yaka Finance (YAKA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Yaka Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak YAKA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Yaka Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001888 $0.001888 $0.001888 +1.99% USD Sebenarnya Ramalan Yaka Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Yaka Finance (YAKA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Yaka Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001888 pada tahun 2025. Yaka Finance (YAKA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Yaka Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001982 pada tahun 2026. Yaka Finance (YAKA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YAKA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002081 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Yaka Finance (YAKA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YAKA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002185 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Yaka Finance (YAKA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YAKA pada tahun 2029 ialah $ 0.002294 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Yaka Finance (YAKA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YAKA pada tahun 2030 ialah $ 0.002409 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Yaka Finance (YAKA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Yaka Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003925. Yaka Finance (YAKA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Yaka Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006393. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001888 0.00%

Statistik Harga Yaka Finance Semasa Harga Semasa $ 0.001888$ 0.001888 $ 0.001888 Perubahan Harga (24J) +1.99% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 411.60K$ 411.60K $ 411.60K Kelantangan (24J) -- Harga terkini YAKA ialah $ 0.001888. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.99%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 411.60K. Tambahan pula, YAKA mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung YAKA

Cara Membeli Yaka Finance (YAKA) Cuba beli YAKA? Anda kini boleh membeli YAKA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Yaka Finance dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli YAKASekarang

Yaka Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Yaka Finance, harga semasa Yaka Finance ialah 0.001888USD. Bekalan edaran Yaka Finance(YAKA) ialah 0.00 YAKA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000002 $ 0.001918 $ 0.001799

7 Hari -0.08% $ -0.000178 $ 0.00232 $ 0.001781

30 Hari 0.10% $ 0.000165 $ 0.00232 $ 0.0016 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Yaka Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000002 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Yaka Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.00232 dan paras terendah $0.001781 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YAKA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Yaka Finance telah mengalami perubahan sebanyak 0.10% , mencerminkan kira-kira $0.000165 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YAKA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Yaka Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh YAKA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Yaka Finance (YAKA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Yaka Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YAKA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Yaka Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YAKA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Yaka Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YAKA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YAKA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Yaka Finance.

Mengapa Ramalan Harga YAKA Penting?

YAKA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahYAKA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,YAKA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga YAKA pada bulan depan? Menurut Yaka Finance (YAKA) alat ramalan harga, harga YAKA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 YAKA pada tahun 2026? Harga 1Yaka Finance (YAKA) hari ini ialah $0.001888 . Mengikut modul ramalan di atas, YAKA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga YAKA pada tahun 2027? Yaka Finance (YAKA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 YAKA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga YAKA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Yaka Finance (YAKA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga YAKA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Yaka Finance (YAKA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 YAKA pada tahun 2030? Harga 1Yaka Finance (YAKA) hari ini ialah $0.001888 . Mengikut modul ramalan di atas, YAKA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga YAKA untuk 2040? Yaka Finance (YAKA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 YAKA menjelang tahun 2040.