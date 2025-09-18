YearnFinance (YFI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga YearnFinance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak YFI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga YearnFinance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $5,537.5 $5,537.5 $5,537.5 +3.42% USD Sebenarnya Ramalan YearnFinance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) YearnFinance (YFI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, YearnFinance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5,537.5 pada tahun 2025. YearnFinance (YFI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, YearnFinance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5,814.375 pada tahun 2026. YearnFinance (YFI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YFI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 6,105.0937 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. YearnFinance (YFI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YFI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 6,410.3484 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. YearnFinance (YFI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YFI pada tahun 2029 ialah $ 6,730.8658 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. YearnFinance (YFI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YFI pada tahun 2030 ialah $ 7,067.4091 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. YearnFinance (YFI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga YearnFinance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 11,512.0647. YearnFinance (YFI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga YearnFinance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 18,751.9404. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 5,537.5 0.00%

2040 $ 11,512.0647 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga YearnFinance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 5,537.5 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 5,560.2568 0.41% Ramalan HargaYearnFinance (YFI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk YFI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $5,537.5 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaYearnFinance (YFI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi YFI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $5,538.2585 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaYearnFinance (YFI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi YFI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $5,542.8099 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaYearnFinance (YFI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk YFI ialah $5,560.2568 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga YearnFinance Semasa Harga Semasa $ 5,537.5 Perubahan Harga (24J) +3.42% Modal Pasaran $ 187.32M Bekalan Peredaran 33.83K Kelantangan (24J) $ 893.50K Harga terkini YFI ialah $ 5,537.5. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.42%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 893.50K. Tambahan pula, YFI mempunyai bekalan edaran sebanyak 33.83K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 187.32M.

YearnFinance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung YearnFinance, harga semasa YearnFinance ialah 5,537.5USD. Bekalan edaran YearnFinance(YFI) ialah 0.00 YFI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $187.32M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 75.3999 $ 5,568.4 $ 5,325.8

7 Hari 0.01% $ 42.8000 $ 5,747.1 $ 5,259.5

30 Hari 0.00% $ 22.5 $ 6,097.3 $ 5,100.3 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YearnFinance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $75.3999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, YearnFinance didagangkan pada paras tertinggi $5,747.1 dan paras terendah $5,259.5 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YFI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, YearnFinance telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $22.5 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YFI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga YearnFinance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh YFI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga YearnFinance (YFI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga YearnFinance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YFI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap YearnFinance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YFI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga YearnFinance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YFI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YFI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan YearnFinance.

Mengapa Ramalan Harga YFI Penting?

YFI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahYFI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,YFI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga YFI pada bulan depan? Menurut YearnFinance (YFI) alat ramalan harga, harga YFI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 YFI pada tahun 2026? Harga 1YearnFinance (YFI) hari ini ialah $5,537.5 . Mengikut modul ramalan di atas, YFI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga YFI pada tahun 2027? YearnFinance (YFI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 YFI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga YFI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, YearnFinance (YFI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga YFI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, YearnFinance (YFI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 YFI pada tahun 2030? Harga 1YearnFinance (YFI) hari ini ialah $5,537.5 . Mengikut modul ramalan di atas, YFI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga YFI untuk 2040? YearnFinance (YFI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 YFI menjelang tahun 2040.