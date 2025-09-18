Yfii finance (YFII) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Yfii finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak YFII yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Yfii finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $79.46 $79.46 $79.46 -1.43% USD Sebenarnya Ramalan Yfii finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Yfii finance (YFII) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Yfii finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 79.46 pada tahun 2025. Yfii finance (YFII) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Yfii finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 83.4329 pada tahun 2026. Yfii finance (YFII) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YFII yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 87.6046 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Yfii finance (YFII) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YFII yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 91.9848 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Yfii finance (YFII) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YFII pada tahun 2029 ialah $ 96.5841 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Yfii finance (YFII) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YFII pada tahun 2030 ialah $ 101.4133 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Yfii finance (YFII) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Yfii finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 165.1916. Yfii finance (YFII) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Yfii finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 269.0797. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 79.46 0.00%

2026 $ 83.4329 5.00%

2027 $ 87.6046 10.25%

2028 $ 91.9848 15.76%

2029 $ 96.5841 21.55%

2030 $ 101.4133 27.63%

2031 $ 106.4839 34.01%

2032 $ 111.8081 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 117.3986 47.75%

2034 $ 123.2685 55.13%

2035 $ 129.4319 62.89%

2036 $ 135.9035 71.03%

2037 $ 142.6987 79.59%

2038 $ 149.8336 88.56%

2039 $ 157.3253 97.99%

2040 $ 165.1916 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Yfii finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 79.46 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 79.4708 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 79.5361 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 79.7865 0.41% Ramalan HargaYfii finance (YFII) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk YFII pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $79.46 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaYfii finance (YFII) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi YFII, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $79.4708 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaYfii finance (YFII) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi YFII, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $79.5361 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaYfii finance (YFII)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk YFII ialah $79.7865 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Yfii finance Semasa Harga Semasa $ 79.46$ 79.46 $ 79.46 Perubahan Harga (24J) -1.43% Modal Pasaran $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Bekalan Peredaran 38.60K 38.60K 38.60K Kelantangan (24J) $ 58.36K$ 58.36K $ 58.36K Kelantangan (24J) -- Harga terkini YFII ialah $ 79.46. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.43%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.36K. Tambahan pula, YFII mempunyai bekalan edaran sebanyak 38.60K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.07M. Lihat Harga Langsung YFII

Cara Membeli Yfii finance (YFII) Cuba beli YFII? Anda kini boleh membeli YFII melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Yfii finance dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli YFIISekarang

Yfii finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Yfii finance, harga semasa Yfii finance ialah 79.46USD. Bekalan edaran Yfii finance(YFII) ialah 0.00 YFII , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.07M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.140000 $ 82.62 $ 77.14

7 Hari -0.00% $ -0.099999 $ 88.74 $ 75.78

30 Hari -0.06% $ -5.6800 $ 102.94 $ 70 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Yfii finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.140000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Yfii finance didagangkan pada paras tertinggi $88.74 dan paras terendah $75.78 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YFII untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Yfii finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-5.6800 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YFII berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Yfii finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh YFII

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Yfii finance (YFII) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Yfii finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YFII berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Yfii finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YFII, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Yfii finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YFII. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YFII untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Yfii finance.

Mengapa Ramalan Harga YFII Penting?

YFII Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahYFII berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,YFII akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga YFII pada bulan depan? Menurut Yfii finance (YFII) alat ramalan harga, harga YFII yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 YFII pada tahun 2026? Harga 1Yfii finance (YFII) hari ini ialah $79.46 . Mengikut modul ramalan di atas, YFII akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga YFII pada tahun 2027? Yfii finance (YFII) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 YFII menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga YFII pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Yfii finance (YFII) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga YFII pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Yfii finance (YFII) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 YFII pada tahun 2030? Harga 1Yfii finance (YFII) hari ini ialah $79.46 . Mengikut modul ramalan di atas, YFII akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga YFII untuk 2040? Yfii finance (YFII) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 YFII menjelang tahun 2040.