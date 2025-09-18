Yield Guild Games (YGG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Yield Guild Games untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak YGG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Yield Guild Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1922 $0.1922 $0.1922 +4.45% USD Sebenarnya Ramalan Yield Guild Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Yield Guild Games (YGG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Yield Guild Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1922 pada tahun 2025. Yield Guild Games (YGG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Yield Guild Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.201810 pada tahun 2026. Yield Guild Games (YGG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YGG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.211900 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Yield Guild Games (YGG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YGG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.222495 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Yield Guild Games (YGG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YGG pada tahun 2029 ialah $ 0.233620 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Yield Guild Games (YGG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YGG pada tahun 2030 ialah $ 0.245301 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Yield Guild Games (YGG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Yield Guild Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.399569. Yield Guild Games (YGG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Yield Guild Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.650857. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1922 0.00%

2026 $ 0.201810 5.00%

2027 $ 0.211900 10.25%

2028 $ 0.222495 15.76%

2029 $ 0.233620 21.55%

2030 $ 0.245301 27.63%

2031 $ 0.257566 34.01%

2032 $ 0.270444 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.283966 47.75%

2034 $ 0.298165 55.13%

2035 $ 0.313073 62.89%

2036 $ 0.328727 71.03%

2037 $ 0.345163 79.59%

2038 $ 0.362421 88.56%

2039 $ 0.380542 97.99%

2040 $ 0.399569 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Yield Guild Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1922 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.192226 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.192384 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.192989 0.41% Ramalan HargaYield Guild Games (YGG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk YGG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1922 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaYield Guild Games (YGG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi YGG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.192226 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaYield Guild Games (YGG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi YGG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.192384 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaYield Guild Games (YGG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk YGG ialah $0.192989 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Yield Guild Games Semasa Harga Semasa $ 0.1922$ 0.1922 $ 0.1922 Perubahan Harga (24J) +4.45% Modal Pasaran $ 114.63M$ 114.63M $ 114.63M Bekalan Peredaran 596.42M 596.42M 596.42M Kelantangan (24J) $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Kelantangan (24J) -- Harga terkini YGG ialah $ 0.1922. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.45%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.59M. Tambahan pula, YGG mempunyai bekalan edaran sebanyak 596.42M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 114.63M. Lihat Harga Langsung YGG

Cara Membeli Yield Guild Games (YGG) Cuba beli YGG? Anda kini boleh membeli YGG melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Yield Guild Games dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli YGGSekarang

Yield Guild Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Yield Guild Games, harga semasa Yield Guild Games ialah 0.1922USD. Bekalan edaran Yield Guild Games(YGG) ialah 0.00 YGG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $114.63M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.003000 $ 0.1976 $ 0.182

7 Hari 0.22% $ 0.0348 $ 0.2694 $ 0.1564

30 Hari 0.25% $ 0.0388 $ 0.2694 $ 0.1451 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Yield Guild Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.003000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Yield Guild Games didagangkan pada paras tertinggi $0.2694 dan paras terendah $0.1564 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.22% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YGG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Yield Guild Games telah mengalami perubahan sebanyak 0.25% , mencerminkan kira-kira $0.0388 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YGG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Yield Guild Games yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh YGG

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Yield Guild Games (YGG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Yield Guild Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YGG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Yield Guild Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YGG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Yield Guild Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YGG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YGG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Yield Guild Games.

Mengapa Ramalan Harga YGG Penting?

YGG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahYGG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,YGG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga YGG pada bulan depan? Menurut Yield Guild Games (YGG) alat ramalan harga, harga YGG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 YGG pada tahun 2026? Harga 1Yield Guild Games (YGG) hari ini ialah $0.1922 . Mengikut modul ramalan di atas, YGG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga YGG pada tahun 2027? Yield Guild Games (YGG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 YGG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga YGG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Yield Guild Games (YGG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga YGG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Yield Guild Games (YGG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 YGG pada tahun 2030? Harga 1Yield Guild Games (YGG) hari ini ialah $0.1922 . Mengikut modul ramalan di atas, YGG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga YGG untuk 2040? Yield Guild Games (YGG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 YGG menjelang tahun 2040.