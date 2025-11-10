YURU COIN (YURU) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga YURU COIN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak YURU yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga YURU COIN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.6198 $0.6198 $0.6198 -8.94% USD Sebenarnya Ramalan YURU COIN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) YURU COIN (YURU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, YURU COIN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.6198 pada tahun 2025. YURU COIN (YURU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, YURU COIN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.650790 pada tahun 2026. YURU COIN (YURU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YURU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.683329 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. YURU COIN (YURU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YURU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.717495 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. YURU COIN (YURU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YURU pada tahun 2029 ialah $ 0.753370 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. YURU COIN (YURU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YURU pada tahun 2030 ialah $ 0.791039 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. YURU COIN (YURU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga YURU COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2885. YURU COIN (YURU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga YURU COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0988. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.6198 0.00%

Statistik Harga YURU COIN Semasa Harga Semasa $ 0.6198$ 0.6198 $ 0.6198 Perubahan Harga (24J) -8.94% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 17.32K$ 17.32K $ 17.32K Kelantangan (24J) -- Harga terkini YURU ialah $ 0.6198. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -8.94%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.32K. Tambahan pula, YURU mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung YURU

Cara Membeli YURU COIN (YURU) Cuba beli YURU? Anda kini boleh membeli YURU melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli YURU COIN dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli YURUSekarang

YURU COIN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung YURU COIN, harga semasa YURU COIN ialah 0.6198USD. Bekalan edaran YURU COIN(YURU) ialah 0.00 YURU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.08% $ -0.059899 $ 0.6848 $ 0.6126

7 Hari -0.21% $ -0.1724 $ 0.805 $ 0.6126

30 Hari -0.23% $ -0.192099 $ 0.8607 $ 0.6126 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YURU COIN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.059899 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.08% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, YURU COIN didagangkan pada paras tertinggi $0.805 dan paras terendah $0.6126 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YURU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, YURU COIN telah mengalami perubahan sebanyak -0.23% , mencerminkan kira-kira $-0.192099 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YURU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga YURU COIN yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh YURU

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga YURU COIN (YURU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga YURU COIN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YURU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap YURU COIN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YURU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga YURU COIN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YURU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YURU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan YURU COIN.

Mengapa Ramalan Harga YURU Penting?

YURU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahYURU berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,YURU akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga YURU pada bulan depan? Menurut YURU COIN (YURU) alat ramalan harga, harga YURU yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 YURU pada tahun 2026? Harga 1YURU COIN (YURU) hari ini ialah $0.6198 . Mengikut modul ramalan di atas, YURU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga YURU pada tahun 2027? YURU COIN (YURU) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 YURU menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga YURU pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, YURU COIN (YURU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga YURU pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, YURU COIN (YURU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 YURU pada tahun 2030? Harga 1YURU COIN (YURU) hari ini ialah $0.6198 . Mengikut modul ramalan di atas, YURU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga YURU untuk 2040? YURU COIN (YURU) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 YURU menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang